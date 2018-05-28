Хозяйство Тулунского района получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота

Тулунский район, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство сельского хозяйства России утвердило новую племенную организацию в Приангарье.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота (КРС) герефордской породы мясного направления расположен на базе ООО «Урожай» в Тулунском районе. Численность племенного поголовья составляет 199 голов КРС. Генофонд подбирался за счет закупа молодняка в племенных организациях Красноярского края и Бурятии.

Кроме того, в регионе для повышения молочной продуктивности функционируют 14 племенных организаций по разведению крупного рогатого скота молочного направления, которыми было реализовано 708 голов молодняка сельхозтоваропроизводителям Иркутской области.

– В прошлом году производство молока в сельскохозяйственных организациях составило 131,3 тысячи тонн или 102,8% к уровню 2016 года. Увеличение производства молока было достигнуто путем увеличения молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях. По итогам года данный показатель составил 5470 кг молока. Если проследить динамику, то, начиная с 2015 года, молочная продуктивность выросла на 820 кг или на 14,9%, – сказал Илья Сумароков.