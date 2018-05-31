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Экономика / Бизнес
31.05.2018

Чужой опыт: тверские налоговики рассказали, как борются с "бизнес-миграцией" и фирмами-однодневками

Тверь, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Местные налоговики рассказали, как борются с фирмами-однодневками в Тверской области. Такую работу они называют борьбой за «чистоту среды». В поле зрения налоговой попадают фирмы, которые зарегистрированы по «адресам массовой регистрации», на «массовых руководителей» или «массовых участников».

«Чистоту среды» в регионе характеризует и такой показатель как уровень миграции. Чем он выше, тех меньше инвестиционная привлекательность региона. Два года назад меняли место нахождения на Тверскую область 355 юридических лиц (сейчас этот показатель в 9 раз меньше - 41 организация). Такие компании не собирались вести хозяйственную деятельность в регионе, а почти сразу подавали документы на ликвидацию, либо тверской регион был транзитной площадкой для миграции в другие регионы. Продолжали свою работу не более 15% прибывших организаций, передает портал afanasy.biz.

Чтобы не дать возможность достичь конечного результата – ликвидироваться, и сделать регион неинтересным для таких фирм, с 2017 года при рассмотрении документов на ликвидацию налоговики обращают внимание на риски совершения налоговых правонарушений - наличие у организации на момент ликвидации основных средств, запасов, кредиторской задолженности.

Как говорят представители тверского УФНСЮ эта работа дала положительный результат, 99,9% организаций, прибывших в 2017 году, по сей день продолжают свою хозяйственную деятельность и имеют статус «действующее».

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