Дальневосточный банк и международная платежная система JCB объявили о начале выпуска карт JCB и «Мир»-JCB

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Дальневосточный банк, который в этом году отметит 30 лет успешной финансовой деятельности, стал четвертым банком в России, приступившим к выпуску карт международной платежной системы JCB. ПАО «Дальневосточный банк» – один из крупнейших банков на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири, который по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА». Международная платежная система JCB, основанная в Японии, – одна из крупнейших в мире, более 130 миллионов человек являются держателями карт JCB в 24 странах и территориях, а сами карты принимаются более чем в 33 миллионах торгово-сервисных предприятий по всему миру. Дальневосточный Банк начинает выпуск карт JCB Standard и Platinum, а также кобейджинговых карт «Мир»-JCB Standard. Держателям карт предоставляются эксклюзивные привилегии и скидки в ресторанах, магазинах, аэропортах, туристических агентствах по всему миру. Дополнительно к основным привилегиям от платежной системы JCB, держатели карт JCB Standard будут получать кэшбэк 5% на покупки в дьюти-фри, категории «такси» и «фаст-фуд» и 0,5% на все остальные транзакции, а держатели карт JCB Platinum смогут получить кэшбэк до 7% при покупках в дьюти-фри, сувенирных магазинах и ресторанах. ПАО «Дальневосточный банк» и международная платежная система JCB планируют развитие и укрепление дальнейшего сотрудничества – Реализация новых векторов развития с использованием преимуществ современных платежных инструментов – это закономерный этап роста розничного бизнеса Дальневосточного банка. Первыми в Приморском крае приступив к обслуживанию и выпуску карт международных платежных систем, за 30 лет мы сохранили и упрочили наше лидерство. На сегодняшний день на всей территории нашего присутствия общее количество выданных банком карт превышает миллион, и наш многолетний опыт по эмиссии и обслуживанию банковских карт позволяет предоставлять клиентам банка высококачественные продукты и услуги, обеспечивающие расширенный функционал и удобство расчетов как в России, так и за рубежом,– подчеркнул Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк. – Количество российских туристов с Дальнего Востока в Японию, также, как и количество японских туристов во Владивосток, продолжает расти, что делает данный регион одним из самых перспективных для платежной системы JCB, – комментирует Кимихиса Имада, Президент и Главный операционный директор Джей Си Би Интернэшнл Ко., Лтд. – Мы уверены, что выпуск карт JCB и «Мир»-JCB Дальневосточным банком отвечает потребностям жителей Дальнего Востока, которые смогут использовать все привилегии карт JCB на таких популярных направлениях как Япония, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. СПРАВКА: Платежная система JCB – одна из ведущих международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 году. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. JCB продолжает активно развивать сеть приема карт во всем мире, сотрудничая с лидерами рынка и поддерживая партнёрские отношения с торгово-сервисными предприятиями. Благодаря успешному развитию бизнеса и предоставлению услуг самого высокого уровня компания удерживает ведущие позиции на рынке, а карты JCB получили международное признание и высокую лояльность клиентов. Дополнительная информация о JCB доступна на официальном сайте компании на русском языке: http://www.ru.jcb/ru/ и на английском языке http://www.global.jcb/en/ . ПАО «Дальневосточный банк» – универсальный финансовый институт, основанный в 1990 году во Владивостоке и занимающий ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В Дальневосточном банке обслуживается более 16 000 корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, занятых во всех основных отраслях экономики, а также около 200 000 частных клиентов. Его филиальная сеть насчитывает более 30 точек присутствия в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, республиках Хакасия и Бурятия. Дополнительная информация о ПАО «Дальневосточный банк» доступна на официальном сайте www.dvbank.ru . На правах рекламы. ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843 от 09.02.2015 Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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