|Экономика / Бизнес
|06.02.2020
|
|
Дальневосточный банк и международная платежная система JCB объявили о начале выпуска карт JCB и «Мир»-JCB
|
Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Дальневосточный банк, который в этом году отметит 30 лет успешной финансовой деятельности, стал четвертым банком в России, приступившим к выпуску карт международной платежной системы JCB.
ПАО «Дальневосточный банк» – один из крупнейших банков на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири, который по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА».
Международная платежная система JCB, основанная в Японии, – одна из крупнейших в мире, более 130 миллионов человек являются держателями карт JCB в 24 странах и территориях, а сами карты принимаются более чем в 33 миллионах торгово-сервисных предприятий по всему миру.
Дальневосточный Банк начинает выпуск карт JCB Standard и Platinum, а также кобейджинговых карт «Мир»-JCB Standard. Держателям карт предоставляются эксклюзивные привилегии и скидки в ресторанах, магазинах, аэропортах, туристических агентствах по всему миру. Дополнительно к основным привилегиям от платежной системы JCB, держатели карт JCB Standard будут получать кэшбэк 5% на покупки в дьюти-фри, категории «такси» и «фаст-фуд» и 0,5% на все остальные транзакции, а держатели карт JCB Platinum смогут получить кэшбэк до 7% при покупках в дьюти-фри, сувенирных магазинах и ресторанах.
ПАО «Дальневосточный банк» и международная платежная система JCB планируют развитие и укрепление дальнейшего сотрудничества
– Реализация новых векторов развития с использованием преимуществ современных платежных инструментов – это закономерный этап роста розничного бизнеса Дальневосточного банка. Первыми в Приморском крае приступив к обслуживанию и выпуску карт международных платежных систем, за 30 лет мы сохранили и упрочили наше лидерство. На сегодняшний день на всей территории нашего присутствия общее количество выданных банком карт превышает миллион, и наш многолетний опыт по эмиссии и обслуживанию банковских карт позволяет предоставлять клиентам банка высококачественные продукты и услуги, обеспечивающие расширенный функционал и удобство расчетов как в России, так и за рубежом,– подчеркнул Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк.
– Количество российских туристов с Дальнего Востока в Японию, также, как и количество японских туристов во Владивосток, продолжает расти, что делает данный регион одним из самых перспективных для платежной системы JCB, – комментирует Кимихиса Имада, Президент и Главный операционный директор Джей Си Би Интернэшнл Ко., Лтд. – Мы уверены, что выпуск карт JCB и «Мир»-JCB Дальневосточным банком отвечает потребностям жителей Дальнего Востока, которые смогут использовать все привилегии карт JCB на таких популярных направлениях как Япония, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии.
СПРАВКА:
На правах рекламы. ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843 от 09.02.2015
Тэги: