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Экономика / Бизнес
11.01.2019

Делегация Иркутской области презентует инвестпотенциал региона в Австрии

Иркутская область, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Иркутской области отправится в Австрию на следующей неделе, сообщили Телеинформу 11 января в пресс-службе регионального правительства. Цель визита, напомним, – презентация инвестиционного потенциала региона в Вене.

– Делегацию возглавит первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, поскольку губернатор Сергей Левченко со следующей недели находится в отпуске, – рассказали в пресс-службе.

Делегация пробудет в Вене три дня, однако, точный состав представительства назвать не смогли.

Напомним, несмотря на санкции, внешнеторговый оборот Иркутской области и Австрии увеличивается. В 2017 году он составил 19,7 млн долларов США, за первое полугодие 2018 года вырос на 70% и достиг 16 млн долларов США.

Из Иркутской области, в основном, поставляют обработанные лесоматериалы, из Австрии – продукцию машиностроения, оптические, кинематографические, измерительные аппараты. Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества являются поставки продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, продукции химической промышленности, современной ресурсосберегающей техники.

Возможно создание совместных туристических, образовательных проектов, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, расширение гуманитарных обменов, в том числе в сферах культуры, спорта, здравоохранения и образования.

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