Делегация из Южной Кореи ознакомилась с работой иркутского ООО «Медтехсервис»

Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск прибыла делегация представителей Южной Кореи, ее цель – поиск возможных схем экономического сотрудничества. Члены делегации с большим интересом ознакомились с работой предприятия «Медтехсервис», построенного совместно с корейскими партнерами для производства тест-полосок для диабетиков. В делегацию вошли представители корейско-российского инновационного центра (KRIC), эта структура создана по решению президентов двух стран, принятому чуть более года назад. О начале его работы было объявлено 1 января 2019 года, а официальное открытие состоялось 21 июня в Сеуле. Его задача – сводить корейско-российские технологии на одной производственной площадке. Именно поэтому члены делегации заинтересовались российским предприятием, использующим в работе корейские технологии. Как рассказали представители «Медтехсервис», здесь производство построено на уникальной технологии. Если во всем мире, преимущественно, при производстве тест-полосок используется золотое напыление, то здесь – карбоновое. Это позволяет как значительно снизить себестоимость, так и повысить качество продукции. Это единственный такой завод полного цикла на постсоветском пространстве, – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко. – А по подобной технологии он работает единственный в мире, – добавил инициатор этого инвестпроекта Федор Железняков. – Он вызывает заслуженную ревность у наших корейских партнеров, потому что продукция на этом заводе получается лучше и дешевле, чем та, которую делают в Корее. – Общая площадь предприятия – около 2 тысяч квадратов площади, в том числе чистые помещения – 800 квадратов, где соблюдаются необходимые условия – режимы влажности, давления, так как технология требует выполнения очень жестких условий, – рассказал генеральный директор завода Артем Журавлев. – Здесь все автоматизировано, участие человека – по факту только контроль и соблюдение определенных требований. Контроль качества тоже полностью автоматизирован, это многоступенчатая система, которая полностью исключает попадание бракованной продукции к потребителю. Он отметил, что производственный цикл составляет около 50 минут. Производственная линия имеет ресурс 3 млн тубусов по 50 полосок в год. В перспективе у предприятия – дальнейшее расширение, для этого там есть и свободное помещение под вторую очередь. – Сейчас в России около 5 млн только официально зарегистрированных диабетиков, страна по их количеству занимает пятое место в мире. В России потребляется около 30 млн тест-полосок в год, мы выпускаем три миллиона, в две смены – это будет шесть, если поставим вторую очередь, сможем выпускать 12 млн, заняв почти 50% рынка, – отметил гендиректор предприятия. – Вероятно, вторую очередь мы поставим в следующем году. У нас есть опыт, понимание, как это реализовать, имеются все коммуникации, помещения. Но есть и идеи не останавливаться на достигнутом, расширять ассортимент, занявшись поставкой и другой продукции – возможно, также связанной с сахарным диабетом. На днях предприятие получило все разрешительные документы на торговлю своей продукцией на территории РФ. Вскоре тест-полоски местного производства появятся на прилавках аптек Иркутской области. Представители корейской делегации остались под большим впечатлением от работы предприятия и выразили готовность обсудить перспективы возможного сотрудничества с Иркутской области. – Это самый чистый завод в России, – заявили они. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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