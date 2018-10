«Деловое облако» от «МегаФона» и Mail.ru Group: новые инфраструктурные возможности для компаний малого и среднего бизнеса

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон» при технической поддержке Mail.ru Cloud Solutions представляет «Деловое облако» – корпоративное решение категорий Infrastructure as a Service (IaaS) и Platform as a Service (PaaS). Решение создано на базе Mail.ru Cloud Solutions и включает в себя комплекс сервисов: виртуальные платформы, облачные хранилища, базы данных, графические карты и сервисы для анализа больших данных. Об этом сообщает пресс-служба оператора. Новая гибкая и масштабируемая облачная инфраструктура построена на базе технологии с открытым кодом и позволяет повысить эффективность процессов, связанных с разработкой, тестированием приложений и хранением данных, запуском новых продуктов, a также помогает сократить затраты на поддержку IT-инфраструктуры. Пользователи «Делового облака» могут выбирать нужные сервисы и подходящую конфигурацию в личном кабинете – от количества задействованных процессоров до гигабайт, необходимых для хранения. Оно позволяет проводить сложные вычисления, работать с большими объемами информации и высоконагруженными приложениями – веб-сайтами, играми, любыми программами. – Мы видим, что потребность бизнеса в облачных платформах растет. По данным Forrester Russia, порядка 60% компаний крупного, среднего и малого бизнеса готовы использовать облачные решения. Вместо того, чтобы покупать железо, софт, стойки в дата-центрах, теперь компании по мере необходимости приобретают эти ресурсы как услугу, а также набор сервисов, которые облегчают разработку и развертывание облачных приложений. Чтобы ответить на рост потребностей бизнеса, мы представляем доступное и удобное решение для корпоративных клиентов «Деловое облако», которое полностью решает вопрос с вычислительными ресурсами и обеспечивает непрерывность бизнеса, – прокомментировал Олег Алексеев, руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона». – Кроме того, мы предлагаем удобную модель оплаты – клиент платит только за фактически использованные ресурсы (Pay as you go). Облачная платформа оснащена надежной системой шифрования данных, защитой от DDoS-атак, двухфакторной аутентификацией. Дополнительно защитить критически важные данные и бизнес в целом возможно за счет тройной репликации данных, балансировщика нагрузки и ЦОДов уровня Tier Ill. Воспользоваться всеми ресурсами можно через интуитивно понятный портал самообслуживания, командную строку или через открытые API, которые дают возможность управлять инфраструктурой из приложения и использовать облачные мощности «МегаФона» в сложных интеграционных решениях. Специалисты «МегаФона» обеспечивают поддержку в режиме 24/7 и могут оперативно ответить на любые вопросы об услуге по e-mail, телефону и в мессенджерах. – Появление на рынке IaaS нового продукта от сильного игрока положительно отразится на развитии всей отрасли и позитивно скажется на популяризации облачного рынка в целом, – отметил Егор Ганин, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group. – Для Mail.Ru Group партнерство символизирует начало нового этапа в развитии IaaS и PaaS-платформы Mail.Ru Cloud Solutions – с сегодняшнего дня это технологический поставщик платформ для построения независимых облачных решений в различных сферах. Узнать подробнее о решении и оставить заявку на подключение можно здесь . ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

мегафон Тэги: View the discussion thread.