День ВСЖД прошел в Законодательном собрании Иркутской области

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития железнодорожного сообщения в Приангарье обсудили сегодня в Законодательном собрании Иркутской области на пленарном заседании под руководством спикера регионального парламента Сергея Сокола в рамках Дня Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом пишет пресс-служба ЗС.

Начальник ВСЖД Василий Фролов представил информацию о перспективах развития магистрали и социальной политике, которая проводится на территории региона. Также парламентарии ознакомились с работой Центра управления перевозками Восточного полигона и уникального образовательного проекта «Кванториум РЖД».

Председатель ЗС Сергей Сокол подчеркнул, что с перспективными планами магистрали тесно связано будущее региональной промышленности, жизнедеятельность многих муниципалитетов.

– ВСЖД является одним из крупнейших налогоплательщиков области – за 10 месяцев в консолидированный бюджет Приангарья отчисления составили 14,6 миллиарда рублей. Железная дорога в числе ключевых работодателей - в различных подразделениях организации трудятся свыше 30 тысяч жителей Иркутской области. Причем компанию всегда отличала высокая социальная ответственность перед своими сотрудниками, – сказал председатель Заксобрания.

Начальник ВСЖД Василий Фролов отметил, что железная дорога обслуживает свыше трех тысяч местных предприятий и организаций. За 10 месяцев 2019 года погрузка в целом составила 52,7 миллиона тонн, из них 39,7 миллиона грузов отправлено из Иркутской области. Железная дорога во многих населенных пунктах региона является градообразующим предприятием, которое дает рабочие места со стабильной зарплатой и насыщенным социальным пакетом.

– Восточно-Сибирская железная дорога во многом стимулирует развитие экономики региона. Так, в 2018 году объем закупок у местных предприятий превысил 16 миллиардов рублей, а план на этот год уже 18,9 миллиарда рублей. Общая сумма финансирования объектов социальной сферы со стороны ОАО «РЖД» в Иркутской области превышает 1 миллиард рублей, – рассказал Василий Фролов.

Он также поблагодарил депутатов за поддержку инициатив железнодорожников в части обеспечения безопасности на переездах, ремонта и строительства автомобильных путепроводов над путями и профилактики безопасного поведения на железной дороге.

– Тему безопасности на железнодорожных переездах мы взяли на контроль фактически с начала работы нынешнего созыва Законодательного собрания. В адрес правительства Иркутской области направлен парламентский запрос. Необходимо разработать региональную программу капремонта автомобильных путепроводов, расположенных над железнодорожными путями. Кроме того, мы предложили запретить проезд по аварийным мостам автомобилям грузоподъемностью свыше 20 тонн. Для профилактики травматизма среди детей считаем необходимым включить на региональном уровне курс по правилам поведения на железной дороге, – сказал Сергей Сокол.

Спикер также отметил, что большая работа в этом направлении проводится Восточно-Сибирской железной дорогой. Выявляются бесхозяйные объекты, пересекающие железную дорогу, налажено тесное взаимодействие с главами муниципалитетов.

Парламентарии поблагодарили руководство и сотрудников ВСЖД не только за вклад в развитие экономики региона, но социальные проекты, которые реализуются предприятием. Так Ирина Синцова подчеркнула значимость работы для жителей области медицинского поезда «Академик Федор Углов». Наталья Дикусарова отметила значительный вклад железнодорожников в оказание помощи жителям территорий, пострадавших при наводнении летом 2019 года. В первые часы трагедии именно по железной дороге был доставлен гуманитарный груз, и в дальнейшем вагонами доставлялась необходимая помощь. Как рассказал Василий Фролов, в программе Российских железных дорог заложены средства на строительство двух домов в Тулуне – на 50 и 25 квартир, и одного дома в Нижнеудинске. Их планируют сдать уже в 2020 году. Также до 2021 года планируется строительство школы на 1275 мест в Тулуне. Кроме того, руководством ВСЖД принято решение о создании 597 новых рабочих мест в пострадавших территориях.

Вице-спикер Ольга Носенко отметила вклад магистрали в социальную инфраструктур населенных пунктов. Артем Лобков поинтересовался ходом реализации проекта по развитию транспортного пути по северу Сибири. Василий Фролов пояснил, что в инвестпрограмму РЖД до 2025 года включены только объекты Транссиба и БАМа, но здесь планируется наращивание мощности грузоперевозок.

Парламентарии Николай Труфанов и Роман Габов задали вопросы о готовности ВСЖД к работе в условиях реализации крупных инвестпроектов на территории Приангарья. В частности речь о станции Лена-Восточная (Усть-Кут), через которую пойдут основные перевозки газового проекта Иркутской нефтяной компании. Вице-спикер Кузьма Алдаров подчеркнул роль железнодорожных транспортных перевозок в реализации задачи по наращиванию экспорта сельхозпродукции, поставленной президентом страны.

После пленарного заседания знакомство с работой железной дороги для депутатов продолжилось в Центре управления перевозками Восточного полигона. Центр координирует работу четырех магистралей – Восточно-Сибирской, а также Красноярской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог. Здесь реализованы уникальные технологии управления скоростным движением пассажирских поездов, вагонными и локомотивными парками, поездной работой с использованием современных средств контроля дислокации подвижного состава и состояния инфраструктуры железных дорог. Кроме того, депутаты посмотрели на работу уникального образовательного проекта «Кванториум РЖД», который создан на базе Восточно-Сибирской детской железной дороги в Иркутске.