Депутат думы Иркутска Ирина Ежова предложила избавиться от МУПов

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Ирина Ежова 13 июня на внеочередном заседании думы при обсуждении работы «Иркутскавтодора» высказала мнение, что муниципальные унитарные предприятия (МУПы) необходимо закрыть как устаревшую форму для выполнения различных услуг.

– Я хочу выразить слова благодарности администрации в том плане, как у нас сейчас выглядят городские магистрали, спасибо за то, что переезды через трамвайные пути стали мягкими. В общем много новаций, на самом деле, и иркутяне это видят, – говорит она.

Однако, по мнению депутата, МУПы были действительно нужны лет 15 назад. В то время в городе наблюдался дефицит различных служб – дорожных, строительных, бизнес только-только начинал развиваться.

– Город нужно было содержать и ремонтировать и поэтому, конечно, тогда при наличии бюджетных средств создавались муниципальные предприятия разной направленности. Уверенна, во всех городах была одна и та же история, – рассуждает Ирина Ежова. – Но вот у нас с вами проходит 15-20 лет, и мы думаем: МУПы – это социальные или коммерческие предприятия?

Ирина Ежова отметила, что уже и на федеральном уровне говорят о том, что эти предприятия должны перестать быть муниципальными, их нужно переориентировать на чистый бизнес.

– Имеет ли смысл дальнейшее существование МУПов? Мне кажется, просто наступило время, когда от них нужно избавиться, администрации города необходимо взаимодействовать с предприятиями на основе муниципально-частного партнёрства, тогда бюджет будет получать налоги, а работы на фоне конкуренции станут ещё более качественными, – заключили депутат.