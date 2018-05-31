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Экономика / Бизнес
31.05.2018

Депутат Госдумы Михаил Щапов предлагает подумать о передаче «Иркутскэнерго» в собственность Иркутской области

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы ФС РФ Михаил Щапов прокомментировал предложение En+ повысить тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области в качестве одной из мер поддержки подпавших под санкции США En+ и «Русала». Депутат назвал эти меры недопустимыми.

По словам Михаила Щапова, предложение En+ повысить тарифы на электроэнергию в регионе для компенсации потерь, связанных с санкциями, было предсказуемым с самого начала. Как считает депутат, энергетики выбрали самый легкий для себя путь, но идти у них на поводу в этом вопросе недопустимо.

– Все апелляции к тому, что тарифы для населения региона ниже среднерыночных, несостоятельны. ГЭС на Ангаре строили отцы и деды нынешних жителей Иркутской области. Эти стройки унесли сотни жизней. Еще больше судеб перевернуло массовое переселение из зоны затопления – под воду ушли десятки старинных деревень, ушли корни, могилы предков. Региону нанесен огромный экономический ущерб: потеряны лучшие сельхозугодия, разрушаются от эрозии берега водохранилищ, изменился климат. Думаю, с учетом всего вышеперечисленного жители Приангарья имеют полное право пользоваться электроэнергией на льготных условиях. И уж точно у них не меньше прав на эту электроэнергию, чем у купившего гидроэлектростанции по остаточной стоимости бизнесмена. Поэтому на любое повышение тарифов в интересах структур Олега Дерипаски должен быть наложен категорически запрет, – цитирует слова Михаила Щапова его пресс-служба.

Но этим меры защиты интересов области и ее жителей исчерпываться не должны, считает депутат.

– Напомню, что в 1990-е годы энергетики платили в бюджет Иркутской области ренту – неналоговые платежи за перепотребление природных ресурсов. К этому их обязывал региональный закон. Считаю, что необходимо начать широкое общественное обсуждение возврата такой ренты. Также имеет смысл рассмотреть вопрос о национализации и возврате в собственность Иркутской области ранее принадлежавшего региону пакета акций «Иркутскэнерго», – заявил Михаил Щапов.

Напомним, СМИ сообщили о предложенных En+Group, объединяющей промышленные активы Олега Дерипаски, мерах поддержки в связи с санкциями США. Так, в качестве одной из льгот, En+ хочет поднять тарифы сетей для населения Иркутской области для сокращения перекрестного субсидирования. Эффект этой меры может составить 3 млрд рублей в год.

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