Депутат Госдумы порекомендовал приостановить приём товаров из китайских интернет-магазинов

Интернет, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус в «спящем режиме», сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости .

– Несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности, – пояснил политик.

Виталий Милонов считает, что приобретение продуктов питания, экзотических приправ, готовых блюд через китайские интернет-магазины может стать «естественным инкубатором» для коронавируса. Он добавил, что «вирусные посылки» могут заражать смертельными микробами почтовые поступления, находящиеся на территории РФ.

– В такой ситуации прошу вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире, – заключил он.