Депутаты думы Иркутска настаивают на снятии с поста директора «Центрального рынка» своего коллеги Владислава Свердлова

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска на слушаниях 29 мая приняли решение обратиться к мэру Дмитрию Бердникову с рекомендацией снять с поста МУП «Центральный рынок» своего коллегу Владислава Свердлова. Самого народного избранника, к которому накопилось много вопросов, на мероприятии не было: он оказался в отпуске. Вместо Владислава Свердлова, владеющего оперативной обстановкой на предприятии, озвучивать доклад об основных показателях Центрального рынка пришлось заместителю мэра – председателю комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Екатерине Козулиной. Структура, которую она возглавляет, учредителем МУПа является лишь с января 2018 года. Екатерина Козулина рассказала, что объём выполненных услуг Центральным рынком в 2018 году превысили 236 млн рублей. Большая часть из этой суммы пришлась на предоставление в аренду торговых мест. Также доход приносят прокат инвентаря, камера хранения, автостоянка. В бюджет Иркутска по итогам 2017 года было перечислено чуть больше 11 млн рублей, а по итогам 2018 года – больше 200 тысяч рублей. – Разница в отчислениях зависит от затрат, которые в тот или иной год несёт предприятие. Сейчас есть смысл говорить о фактах и экономических показателях, которые содержатся в финансовой документации предприятия. Показатели не свидетельствуют о том, что предприятие находится на стадии банкротства, оно абсолютно жизнеспособное и осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом, – сказала она журналистам позже. Перед депутатами также выступил замдиректора рынка по коммерческим вопросам Евгений Силкин, который рассказал о многочисленных нарушениях на предприятии – от непрозрачной договорной политики до вмешательства в торговлю со стороны руководителя рынка. Но самый острый вопрос сейчас стоит с владельцами личных подсобных хозяйств, которых вытеснили с «проходных» мест туда, где покупателей нет. Часть из этих арендаторов перешла на другие площадки, но они отмечают: там их покупателя нет. Тем не менее, не потерять сезон они ещё могут, если им дадут работать на Центральном рынке хотя бы с 1 июня. Особенно это касается тех, кто торгует рассадой. Вице-мэр Иркутска Виктор Ешеев согласился с тем, что налицо есть конфликт интересов, но администрация, безусловно, заинтересована в сохранении Центрального рынка. – Рынок – место центральное в городе, и он должен нести социальную функцию. Мы предлагали перенести вопрос на тот период, когда Владислав Свердлов выйдет из планового отпуска, согласованного в начале года, но нас не услышали, – прокомментировал он. Вице-мэр также считает, что для объективной оценки происходящего на рынке заинтересованным нужно подать жалобу в прокуратуру. Вместе с тем, Виктор Ешеев предложил провести в тот же день встречу с местными аграриями, чтобы оперативно решить вопрос с предоставлением им мест на Центральном рынке. – Мы сделали всё, что зависит от нас, чтобы вопрос решался. Какие-то оперативные задачи снимутся, но это не решит глобальные проблемы. К сожалению, дума долго готовилась к обсуждению вопроса, мы должны дать объективную оценку, потому ждали оценку Контрольно-счётной палаты, пригласили всех заинтересованных лиц, – сказал журналистам председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв. Он отметил, что сейчас на рынке не осталось местных производителей, в основном, это только посредники, которые торгуют китайскими овощами. Страдает и местный бизнес, и горожане, которые не получают качественной здоровой продукции. – Именно поэтому мы сохраняем рынок, и до определённого момента терпели, что он не приносил дохода, хотя объект находится в самом центральном месте, где колоссальный трафик. Рынок всегда был социально ориентирован, сейчас мы этого не видим, и при обороте в 200 млн рублей, нет достаточных отчислений в бюджет, – прокомментировал спикер. Инициатор вопроса Алексей Савельев отметил, что проблема Центрального рынка волнует депутатов не только как представителей власти, но и как горожан, которые пользуются услугами предприятия. – У иркутян должна быть возможность прийти на Центральный рынок и в цивилизованных условиях приобрести качественные продукты, а задача муниципалитета – обеспечить местных сельхозтоваропроизводителей возможностью эту продукцию реализовывать, – говорит депутат. Он констатирует, что все проблемы рынка упираются в неэффективное управление предприятием. Поэтому депутаты считают, что нужно провести проверку деятельности руководства и принять соответствующие решения. Более того, народные избранники намерены принять участие в аудите, чтобы понимать, что действительно происходит на предприятии. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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