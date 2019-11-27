Депутаты думы Иркутска настояли на льготе по налогу на имущество для малого бизнеса

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска приняли решение о предоставлении льготы по налогу на имущество для малых предпринимателей.

Вопрос обсуждался на заседании думы 28 ноября. Администрация города выступила с предложением внести корректировки в решение думы от 31 августа 2005 года «Об установлении и введении в действие некоторых налогов на территории города Иркутска». В связи с переходом с 2020 года исчисления налога на имущество с инвентаризационной на кадастровую стоимость мэрия предлагала установить исчисление налогов на недвижимость в размере 0,2% от ее кадастровой стоимости для физических лиц, 0,5% – для юридических лиц.

Депутаты сочли такую налоговую нагрузку чрезмерной. Они напомнили, что сегодня политика президента и государства – поддержка малого бизнеса и введение льгот для него. В связи с этим депутат Александр Квасов предложил скорректировать предложенный мэрией проект. В его версии физические лица должны платить 0,1% от кадастровой стоимости недвижимости – дома, квартиры, комнаты и так далее. А малый бизнес – 0,2%. При этом для предпринимателей, владеющих площадью менее 500 квадратных метров предложено ввести льготу в виде нулевого налога.

Депутаты поддержали коллегу и проголосовали большинством голосов за принятие документа с его корректировками.