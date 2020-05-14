Депутаты Госдумы Иркутской области оспорили список системообразующих предприятий

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики сформировала списки системообразующих предприятий, для которых разработан пакет мер господдержки. По данным на 30 апреля, в перечень вошла 1 151 организация из 72 отраслей экономической деятельности. У депутатов Госдумы от Иркутской области возникли вопросы по формированию данного списка, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

– Удивительно, но в него попали организации, контролируемые иностранными гражданами: «Тойота Мотор», «Рено Россия», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Метро кэш энд керри», ГК «М.видео», «Адидас», – отметил депутат Государственной Думы, координатор партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области Андрей Чернышев. – Также смущает наличие в списке ЦУМа и «Мануфактуры Боско». Каким отраслевым критериям они соответствуют? От Иркутской области, например, в разряд системообразующих по непонятным причинам внесена компания «Азия Мьюзик Компани». Вопросов много, согласитесь.

Андрей Чернышев с коллегой по Госдуме направил соответствующее официальное обращение исполняющему обязанности председателя правительства РФ Андрею Белоусову. Также парламентарии попросили предоставить перечень организаций от Иркутской области, ранее подававших заявки на включение в список системообразующих предприятий, но которым было отказано. Депутаты уверены, что среди них есть производства и компании, от которых напрямую зависит социальная стабильность в регионе.