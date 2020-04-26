Депутаты проверили ход посевной кампании в Иркутской области

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ход подготовки к посевной кампании оценили заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов. В ходе рабочей поездки парламентарии посетили ряд сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств в Нукутском и Черемховском районах, сообщает пресс-служба регпарламента. Как подчеркнул Кузьма Алдаров, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, весенние полевые работы необходимо проводить в срок, так как от этого зависит продовольственная безопасность региона. – Мы осмотрели ряд сельскохозяйственных площадок, и увидели высокий уровень подготовки к весенне-полевым работам – сказал вице-спикер. – Вместе с тем на местах нам обозначили ряд проблем. В частности, речь идет о своевременности поступления субсидий из областного бюджета, а именно средств на несвязанную поддержку, которые могут быть использованы для подготовки техники к посевной, приобретение семян, горюче-смазочных материалов. Возьмем этот вопрос на контроль. Роман Габов также подчеркнул, что совместно с правительством и министерством сельского хозяйства необходимо выработать те решения, которые помогли бы аграриям не только в посевной кампании, но и в производстве сельхозпродукции в целом. – Мы ни в коей мере не должны снижать объёмы производства продуктов питания. Необходимо увеличивать поддержку по тем направлениям, в которых мы сегодня больше нуждаемся. В частности, речь идет о говядине, здесь область обеспечивает себя только на 50%. Надо увеличивать поголовье коров и производство молока, увеличивать посевы твердых сортов пшеницы для изготовления собственной муки, больше выращивать овощей закрытого грунта и т.д. И здесь для обеспечения продовольственной безопасности региона надо действовать последовательно и системно, – подчеркнул депутат. Парламентарии посетили посевные площади и животноводческий комплекс сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский». Как рассказал генеральный директор СХАО Аполлон Иванов, все весенне-полевые работы ведутся в соответствии с планом. Сейчас на полях заканчивается боронование, посев зерновых начнут 5 мая, до этого времени будут высеяны кормовые культуры. Предприятием в лизинг приобретен посевной комплекс стоимостью около 9 млн рублей, который позволит производить работы значительно эффективнее. Областные депутаты также побывали на полях опытного производственного хозяйства «Петровское», входящего в состав предприятии СХ ПАО «Белореченское». Здесь уже начались работы по посеву бобовых культур, на поле работает современный посевной комплекс. Кроме того, парламентарии встретились с главой крестьянско-фермерского хозяйства Павлом Бакаевым, ознакомились с работой зернохранилища и пункта переработки зерна, расположенного в деревне Сарапулово Черемховского района. По итогам рабочей поездки обозначен ряд проблемных вопросов. В частности, требует пересмотра лизинговая политика для приобретения дорогостоящей техники, без которой невозможно эффективное хозяйствование: сейчас софинансирование со стороны фермера составляет 60%, из бюджета области – 40%. По мнению фермеров, участие области необходимо довести минимум до 50%. Также, по мнению депутатов, необходимо расширять программу поддержки мясного скотоводства. Кроме того, при несвязанной поддержке необходимо учитывать качество производимой продукции и стимулировать его улучшение. Также много вопросов по программе компенсации приобретения техники и оборудования для хранения и переработки зерна, компенсации строительства крупных коровников. В целом для сельхозпредприятий области характерна нехватка оборотных средств. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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