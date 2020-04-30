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Экономика / Бизнес
30.04.2020

Депутаты Заксобрания Иркутской области формируют региональные меры поддержки бизнеса в эру коронакризиса

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Заксобрания Иркутской области прорабатывают региональные меры поддержки бизнеса в эру коронакризиса. Очередное заседание рабочей группы с представителями предпринимательского сообщества состоялось 30 апреля.

На рассмотрении депутатов оказалось два законопроекта, регулирующих меры поддержки предпринимателей. Один из них внесла консолидированная группа парламентариев-членов разных фракций. Другой подготовили депутаты-коммунисты.

Руководитель рабочей группы, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова спросила у коллег, какой документ будет принят за основу. Слово взял руководитель Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь.

– Я полагаю, что нам надо посмотреть на тот законопроект, который внесен группой депутатов. Посмотреть потому, что он носит более комплексный характер. Кроме того, он включает в себя практически все виды деятельности, которые есть в федеральном списке. Мне кажется, что этот законопроект надо брать за основу, дорабатывать и постараться на ближайшую, надеюсь, майскую сессию его вынести. Время идет, а к сожалению пока вопрос, который касается в частности законопроекта по упрощенной системе налогообложения, он пока не решен. А это одна из самых важных мер поддержки, если мы говорим о законах региона, – отметил Алексей Соболь.

В результате рабочая группа решила взять за основу законопроект депутатов от «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Гражданской платформы».

– Насколько я понимаю, более полный закон включает и предложения депутатов от КПРФ, так что его и будем наращивать предложениями, дополнениями и прочими необходимыми изменениями, – отметила Наталья Дикусарова.

В частности, законопроект предлагает предоставлять предпринимателям льготы по упрощенной системе налогообложения. Министерство финансов Иркутской области отметило, что необходимо прописать обязательное требование для предоставление льгот – снижение налогооблагаемой базы по УСН. Также важно сохранять рабочие места, поэтому Минфин предлагает еще одно условие – неснижение среднесписочной численности сотрудников. По итогам обсуждения предложений рабочая группа решила, что нужно не только четко прописать все формулировки, но и определить, как именно бизнес будет подтверждать сохранение рабочих мест.

Председатель Совета иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко попросил не «цепляться» за  сохранение именно среднесписочной численности рабочего коллектива, а предусмотреть люфты, поскольку процессы бывают разные и люди могут по собственному желанию уволиться и перейти на другое место работы. Его поддержали коллеги-предприниматели, которые привели в пример закон о льготных кредитах, допускающий снижение количества сотрудников на 10%.

Министерство экономического развития Иркутской области просчитало, во сколько эта мера обойдется бюджету региона. Максимально возможный объем поддержки предпринимателей составит не более 382 миллионов рублей. Эти деньги не поступят в казну области в виде налогов, поэтому правительству потребуется в ближайшем будущем пересмотреть главный финансовый документ Приангарья. Тем не менее, такая помощь необходима, чтобы поддержать бизнес, который вносит существенный вклад в развитие региона.

– Наша задача – сохранить экономику области, предложив те меры поддержки, которые действительно нужны предпринимателям, – подчеркнула Наталья Дикусарова.

Второй обсуждаемый вопрос касался льготы по транспортному налогу. Сначала члены рабочей группы попросили предпринимателей высказаться, нужна ли им такая мера поддержки. Алексей Соболь заметил, что она актуальна. В 20 регионах страны законопроект уже принят и начал работать, в некоторых из них транспортный налог полностью отменен. Поэтому в Иркутской области даже льгота в 50% станет хорошим подспорьем.

По этой мере поддержки также создано два разных законопроекта. Первый, внесенный группой депутатов от ЕР, СР, ЛДПР и «Гражданская платформа», предусматривает льготу в размере 50% для всех предприятий, подходящих по ЭКВЭД. Депутаты от КПРФ предлагают полностью отменить налог, но только для двух категорий фирм.

Бизнес-сообщество решило, что за основу нужно брать вариант, предложенный консолидированной группой, так как он в большей степени поддержит предпринимателей. Его доработают и вынесут на обсуждение всех депутатов ЗС и представителей правительства региона.

После обсуждения областных налогов состоялось заседание второй рабочей группы по местным налогам. В нем поучаствовали представители органов местного самоуправления.

Наталья Дикусарова отметила, что устанавливать такие меры поддержки – полномочия органов местного самоуправления, однако региональные органы власти должны оказать методическую поддержку, а также принять все меры для сбалансированности местных бюджетов. В первую очередь, речь идет о едином налоге на вмененный доход, который зачисляется в бюджеты муниципальных районов и городских округов. Министерство экономического развития также подготовило расчеты по объему поддержки в случае предоставления льгот по ЕНВД. На заседании обсудили возможность предоставления льгот и по земельному налогу, также зачисляемому в местные бюджеты.

Соответствующие расчеты будут готовы к следующему заседанию рабочей группы.

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