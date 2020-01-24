Депутаты Заксобрания обсудят перспективы развития сельского туризма в Приангарье

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития сельского туризма в Иркутской области вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко обсудит с членами профильных комитетов областного парламента и ведомств регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Рабочее совещание будет проведено по результатам поездки парламентариев в Ольхонский район, где депутаты посетили крестьянско-фермерские хозяйства, а также встретились с местными предпринимателями. Бизнесмены рассказали депутатам о своем желании развиваться именно в этом направлении, которое является наиболее приемлемым с учетом ограничений и запретов, установленных в центральной экологической зоне.

К примеру, глава КФХ в селе Шара-Тогот Александр Елбаскин высказал идею о разведении канадских бизонов, что могло бы дополнительно привлекать туристов.

– Сейчас туризм является одной из самых быстроразвивающихся отраслей экономики, и сельский туризм занимает в отрасли особое место, – отметила Ольга Носенко. – В ряде стран, особенно европейских, около 30% доходов местных фермеров составляют именно средства, полученные от туристов. Во многих странах развитие сельского туризма стало важнейшим фактором в сохранении и воссоздании национальных сельских ландшафтов. Сегодня этот опыт, безусловно, должен учитываться. А также необходимо рассмотреть опыт российских регионов, где были приняты соответствующие программы по развитию сельского туризма, в том числе опыт Алтайского края и Крыма.

По мнению Ольги Носенко, туристов в Ольхонский район может привлекать не только само озеро Байкал, но и возможность познакомиться с местными сельскохозяйственными производствами, их технологиями, местным укладом жизни, возможность попробовать поухаживать за сельскохозяйственными животными. Большой популярностью, добавила парламентарий, могли бы пользоваться культурные и спортивные мероприятия, к примеру, конные прогулки или гастрономические фестивали.

– У этой отрасли действительно есть большие перспективы, но самим фермерам или муниципалитетам не вывести ее самостоятельно на принципиально другой уровень. Нужна поддержка региона. Эти вопросы мы и обсудим в ближайшее время с депутатами комитетов по экономической политике и по сельскому хозяйству совместно со специалистами регионального минсельхоза и агентства по туризму, – подытожила Ольга Носенко.