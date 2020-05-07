Депутаты Заксобрания Приангарья предложили облегчить налоговое бремя для бизнеса, пострадавшего от коронакризиса

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области высказали предложения по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса на совещании, которое прошло 8 мая под председательством врио губернатора Игоря Кобзева.

Как сообщает пресс-служба ЗС, участие в совещании, в том числе по видеосвязи, приняли председатель областного парламента Александр Ведерников, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, представители профильных министерств правительства, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Как рассказали на совещании, в настоящее время в Иркутской области продолжают работать 76,8% предприятий, в которых трудоустроены 640 тыс. сотрудников. В сфере малого бизнеса ограничения не коснулись 48% предприятий. На федеральном уровне уже предложены такие меры, как субсидии на заработную плату, отсрочки по уплате налогов. На региональном уровне принято решение освободить арендаторов от платы за аренду областного имущества, принять такие же меры рекомендовано муниципальным образованиям.

Как рассказала Натальи Дикусарова, в Законодательном собрании в рамках рабочей группы ведется работа над законопроектами по облегчению налогового бремени для предпринимателей. В частности, речь идет о снижении до минимальных значений ставок по упрощенной налоговой системе, а также о предоставлении льготы по транспортному налогу. Кроме того, еще одна рабочая группа занимается проработкой льгот по налогам, уплачиваемым в местный бюджет.

В первую очередь, это единый налог на вмененный доход, также рассматривается возможность льгот по земельному налогу. Наталья Дикусарова отметила, что поступает большое число предложений от предпринимателей не только по налоговым послаблениям, но и по процессу поэтапного снятия ограничений. В частности, предлагается разрешить работу предприятиям общественного питания на летних террасах, а также разрешить уличную торговлю. Врио губернатора решил направить этот вопрос на рассмотрение санитарно-противоэпидемической комиссии.

Ирина Синцова попросила предусмотреть меры поддержки не только для бизнеса, но и для некоммерческих, особенно социально-ориентированных организаций. Николай Труфанов подчеркнул, что возможность осуществлять деятельность строительным и дорожно-строительным компаниям позволяет вовремя начать строительный сезон, что особенно важно в сибирских климатических условиях.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников отметил, что консультации по сохранению предприятий малого и среднего предпринимательства будут продолжены с участием всех заинтересованных сторон и найдут отражение в областном законодательстве в ближайшее время.