Депутаты ЗС настаивают на увеличении поддержки фермеров Приангарья при посевной и уборочной кампаниях

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер Заксобрания Иркутской области, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров в рамках парламентского контроля оценил ход посевных работ в регионе. По словам депутата, в мае он побывал в нескольких крестьянско-фермерских хозяйствах Боханского района, а также находится постоянно на связи с фермерами из других территорий. – Работы идут полным ходом и выполнены примерно на 60%. Сейчас идет посев зерновых культур, чуть позже будут посеяны кормовые, – рассказал Кузьма Алдаров. – Каждый год мы предусматриваем финансирование на поддержку фермеров в этот период, в этом году она сохранена на уровне прошлого года, однако, как отмечают фермеры, в связи с возросшими расходами, этот объем недостаточен. В частности, речь идет о росте цен на горюче-смазочные материалы. Как сообщает пресс-служба ЗС, объем необходимой дополнительной компенсации фермерам за покупку ГСМ составляет 170-200 млн рублей. И это только на период посевной кампании. По словам вице-спикера, учитывая то, что посевные работы практически завершены, рассматривается возможность предусмотреть дополнительное финансирование уже на проведение уборочных работ. Кроме того, заметил Кузьма Алдаров, существенной мерой поддержки для фермеров, а также импульсом для развития отрасли сельского хозяйства в целом станет компенсация затрат на покупку оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе для подготовки кормов и переработки молока. С предложением о выделении дополнительных средств на эти цели при корректировке областного бюджета выступили члены профильного комитета, которые направили соответствующее письмо губернатору Иркутской области. Отмечая важность инициативы членов комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве, спикер ЗС Сергей Брилка заметил, что в течение работы второго созыва депутатского корпуса по инициативе и при поддержке парламентариев финансирование областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» было увеличено более чем в два раза – с 2,5 млрд рублей в 2014 году до 5,18 млрд рублей в соответствии с планом на 2018 год. – Однако в программу заведены мероприятия, касающиеся не только поддержки и развития сельскохозяйственного производства, но и строительства социальных объектов – школ и ФАПов в сельской местности, финансирование которых и было существенно увеличено, – заметил Сергей Брилка. – Сегодня перед нами стоит задача по поддержке фермеров, выработке действенных механизмов поддержки и развития сельскохозяйственного производства. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... боханский район

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