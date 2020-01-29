Депутаты ЗС предложили передать школьные автобусы на аутсорсинг

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили рассмотреть возможность передачи на аутсорсинг школьных автобусов.

Вопрос обеспечения школьников бесплатным питанием и транспортом обсуждался в областном парламенте в рамках муниципального часа. Особенно остро проблема школьных автобусов стоит в Иркутском районе, население которого растет с каждым годом.

Как сообщил представитель муниципалитета. Уже сейчас на район приходится 99 таких автобусов – и их все еще недостаточно. На этот год муниципалитет подал заявку на получение еще 16 автобусов, а также запланировано выделение ему средств на покупку еще девяти. При этом встает вопрос обслуживания и содержания этого транспорта.

Также в рамках муниципального часа была озвучена проблема найма опытных и надежных водителей для перевозки детей. В связи с этим встал вопрос установления им доплат из областного бюджета, чтобы привлечь на эту работу – ведь зачастую хорошие водители предпочитают идти в службы такси из-за более высокого заработка.

Депутаты Александр Гаськов и Артем Лобков предложили рассмотреть в качестве варианта решения обсуждаемых проблем вариант передачи хозяйства со школьными автобусами на аутсорсинг предпринимателям. Однако представители областного Минобразования отметили, что этот вариант уместен для таких территорий, как Иркутский район, где много школ и автобусов. Тогда как есть муниципалитеты с гораздо меньшим школьным автохозяйством, которое будет совершенно непривлекательно для бизнеса.