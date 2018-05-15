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Экономика / Бизнес
16.05.2018

Депутаты ЗС Приангарья добились исключения двух объектов из Прогнозного плана приватизации областного имущества на 2018 год

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Приангарья добились исключения двух объектов из Прогнозного плана приватизации областного имущества на 2018 год. Вопрос обсуждался 16 мая на сессии областного парламента.

Напомним, с конца прошлого года между исполнительной и представительной властью региона шли дебаты о необходимости приватизации базы отдых «Лесная» в Нижнеилимском районе и помещения бывшей детской поликлиники на первом этаже жилой девятиэтажки в Ангарске. Депутаты настаивали на том, что эти объекты необходимы региону в связи с нехваткой помещений как для детских лагерей, так и для объектов здравоохранения.

Депутат Эдуард Дикунов выступил с законодательной инициативой об исключении этих объектов из Прогнозного плана. Рабочая группа во главе с вице-спикером, председателем комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Андреем Лабыгиным выезжала в Ангарск, чтобы на месте изучить ситуацию. В результате было рекомендовано сохранить помещение в областной собственности, реконструировать его и создать там квартиры для работников бюджетной сферы.

Председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко отметила, что общая площадь помещения составляет 554 квадратных метра, этого хватит на создание 10-12 квартир. Она также сообщила, что от губернатора Иркутской области поступила поправка с предложением все же включить именно этот объект в Прогнозный план. Ее предложено отклонить.

В результате закон, предполагающий исключение двух объектов из плана приватизации на текущий год принят в окончательном чтении.

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