Депутаты ЗС Приангарья предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки предпринимательства

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

Такое предложение было озвучено председателем Заксобрания Александром Ведерниковым 20 апреля на встрече парламентариев с председателем правительства Иркутской области Константином Зайцевым при участии других депутатов и членов правительства.

По словам Александра Ведерникова, в Законодательное собрание поступили несколько законопроектов о поддержке предпринимателей в экономической ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса, которые были внесены разными фракциями ЗС.

– Мы считаем необходимым предварительно проработать эти вопросы, чтобы исключить дублирование норм, при этом учесть все хорошие предложения, и определить, в какой форме будет предоставляться поддержка, чтобы к предстоящей сессии Законодательного собрания выработать единую консолидированную позицию, – пояснил Александр Ведерников.

Предполагается, что сопредседателями совета станут спикер Законодательного собрания и председатель правительства Иркутской области. В него также войдут представители регионального правительства, областного парламента, налоговой службы, Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, а также отделений организаций «Опора России» и «Деловая Россия». На базе совета планируется создать рабочие группы, одна из которых будет заниматься проработкой возможных льгот по областным налогам, вторая – по налогам, зачисляемым в бюджеты муниципальных образований.