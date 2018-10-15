Депутаты ЗС сформировали предложения по изменениям в бюджет Иркутской области на 2019 год

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Бюджетный комитет ЗС Иркутской области сформировал предложения по проектам госпрограмм региона и изменениям в бюджет 2019 года и плановый период 2020-2021 годов. Особенно бурное обсуждение вызвал вопрос о финансировании «Народных инициатив».

Заседание комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС прошло 15 октября под председательством Натальи Дикусаровой. Были рассмотрены письменные предложения Ирины Синцовой, Георгия Любенкова, Антона Красноштанова, Ильи Сумарокова, Сергея Бритка, Галины Кудрявцевой и Натальи Дикусаровой о необходимости выделить деньги на те или иные мероприятия для муниципальных образований Иркутской области.

Наиболее продолжительное обсуждение среди участников комитета вызвал вопрос финансирования проекта «Народные инициативы». Напомним, на 2018 год на это было выделено 650 млн рублей, ранее сумма составляла 500 млн. Как заявила Наталья Дикусарова, на 2019 год объем средств предлагается довести до 1 млрд рублей, так как «проект этот важный и жизненно необходимый для муниципалитетов».

– Для муниципальных образований «Народные инициативы» зачастую – единственная возможность потратить деньги на мероприятия, предусмотренные 131-м федеральным законом. Например, только на эти средства у поселений есть возможность убирать несанкционированные свалки, – пояснила она.

Депутат Андрей Левченко, со своей стороны, предложил на 2019 год сохранить финансирование на уровне нынешнего года, 650 млн рублей, и рассмотреть возможность увеличения только после отчетов муниципалитетов о целевом расходовании средств и проверки этих отчетов министерством экономического развития региона и Контрольно-счетной палатой области. Его поддержал депутат Роман Габов, пояснив, что, например, в Усолье-Сибирском деньги потратили на асфальтирование подъездных путей к муниципальным учреждениям образования, при этом у жителей уже возникли претензии к подрядчикам по качеству работ.

Наталья Дикусарова и вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров пояснили коллегам, что проект «Народные инициативы» реализуется в регионе не первый год и ежегодно составляется перечень мероприятий, на которые выделяются бюджетные деньги. Этот перечень утверждается как раз и Минэком, и КСП, потому «нецелевое расходование средств – единичные случаи». Андрею Левченко порекомендовали оформить свое предложение в письменном виде, после чего его приложат к уже подготовленным предложениям от других депутатов.

– Кроме того, из-за того, что в этом году не были вовремя приняты поправки к бюджету-2018, часть вопросов о финансировании перешла на следующий год, – отметила Наталья Дикусарова. – Нерешенными остаются проблемы капитального ремонта, строительства объектов здравоохранения – например, больницы в Балаганском районе. Со следующего года область переходит на цифровое вещание, а это значит, что часть малых поселений в удаленных территориях останутся без связи. По «Земскому фельдшеру» была рабочая договоренность, но средств на реализацию этого проекта мы в госпрограмме на 2019 год не нашли – предлагаю включить и этот вопрос в перечень предложений.

Также председатель бюджетного комитета напомнила о детском многофункциональном медицинском центре, который предполагалось построить на Чертугеевском полуострове Иркутска. Наталья Дикусарова пояснила, что предпроектные работы были проведены, но в соответствующей госпрограмме тоже не было обнаружено планов по его строительству.

Среди других предложений, поступивших в бюджетный комитет, – вопрос о заработной плате глав сельских поселений. Зампредседателя областного правительства Антон Логашов на это заявил, что «зарплаты глав – дело муниципалитетов», и этот вопрос следует исключить из перечня предложений.

– Я обращаю внимание присутствующих, что это вопрос не политики, а нормальной качественной работы, – отметила Наталья Дикусарова. – Да, муниципалитеты могут сами повышать зарплаты главам, но сразу после этого к ним возникают вопросы от министерств. Между тем, некоторые из глав получают меньше, чем руководители учреждений культуры, а также платят из этих зарплат штрафы.

Кроме того, были озвучены такие предложения от парламентариев, как закупка дорожной техники для ДСИО, формирование библиотечных фондов в регионе. Кроме того, председатель комитета ЗС по социальному законодательству Ирина Синцова предложила разработать программу «Земский учитель» – по аналогии с «Земским фельдшером». Эту инициативу было рекомендовано взять в работу. Остальные предложения было решено принять к сведению, направить председателю Законодательного собрания региона Сергею Соколу для рассмотрения. Министерству экономического развития было предложено учесть сформированные депутатским корпусом предложения.