Десять компаний Иркутской области вошли в проект «Региональные чемпионы Иркутской области»

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 декабря в рамках стратегической сессии межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» наградили победителей отбора в проект «Региональные чемпионы Иркутской области». Дипломы вручили 10 компаниям, которые экспертный совет признал лучшими, сообщает пресс-служба губернатора.

Проект нацелен на выявление и адресную административную поддержку стабильно растущих региональных технологических компаний, обладающих потенциалом значительного роста и экспорта своей продукции. Участниками могли стать частные компании, зарегистрированные в Иркутской области в 2015 году и ранее, с выручкой от 25 миллионов рублей в год с её ежегодными ростом не менее 10% за последние три года.

Отбор происходил в три этапа. Финалистов очно оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Высшей школы экономики и министерства экономического развития РФ.

В итоге победителями и обладателями звания «Региональные чемпионы Иркутской области» стали: ООО «ПК Спирит», группа компаний СКБ-Прибор, компании «Азия мьюзик», ISP system, ITSumma, «Сота», ООО «СибПрибор», ООО «Травы Байкала», LiveExtracts, ООО «Оптосервис», ООО «ЛайнСиб Плюс». Им будет оказана поддержка со стороны министерства экономического развития Иркутской области и институтов развития региона.

– Этот проект – стартовая площадка для дальнейшего роста победителей в статус национальных чемпионов. Пока в Иркутской области только одно такое предприятие – «Фармасинтез». Но я уверена, что в ближайшие пару лет их станет значительно больше, - отметила генеральный директор Агентства инвестиционного развития Яна Шевченко.