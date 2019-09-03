Дети работников Коршуновского ГОКа вернулись с отдыха

Железногорск-Илимский, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Дети работников Коршуновского ГОКа (входит в Группу «Мечел») вернулись с летнего отдыха в лагерях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Всего в 2019 году на отдых в лагеря Братска, Усть-Илимска и Крыма направили 158 детей работников КГОК. Программа отдыха включала в том числе конные прогулки, занятия в бассейне и поездки в дельфинарий. – Детское оздоровление – одно из приоритетных направлений социальной поддержки сотрудников предприятия. Компания компенсирует работникам большую часть затрат на путевки, – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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