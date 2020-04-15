Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Девять районов Иркутской области приступили к весенним полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на и.о. министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.

Илья Сумароков доложил информацию на расширенном заседании областного штаба по подготовке и проведению сезонных полевых работ. Мероприятие прошло под руководством исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова.

– В штатном режиме необходимо проводить подготовку к весенним полевым работам. Посевная должна пройти в оптимальные агротехнические сроки, – подчеркнул Теймур Магомедов.

Илья Сумароков отметил, что на территории области складываются благоприятные погодные условия для начала весенних полевых работ. Аграрии Иркутского, Тайшетского, Усть-Удинского, Черемховского, Аларского и Нукутского районов приступили к боронованию многолетних трав. В Балаганском, Иркутском, Куйтунском, Черемховском, Аларском, Боханском и Нукутском районах проводятся мероприятия по задержанию влаги в почве. На поля области вывезено свыше девяти тысяч тонн органических удобрений. Минеральные удобрения внесены на площади около двух тысяч гектаров. По данным на 15 апреля, сельхозтоваропроизводителями Иркутской области приобретено 26,9 тысяч тонн минеральных удобрений, что составляет 79% от всего запланированного на 2020 год объёма и на 8,9% превышает уровень прошлого года. Работа по завозу минеральных удобрений продолжается.

В ходе заседания областного штаба обсуждался также вопрос подготовки сельскохозяйственной техники. Общая готовность всех видов сельхозтехники к весенним полевым работам составляет 92%, при этом готовность посевных комплексов – 97%.

– С начала года сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области приобретено 37 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов, три кормоуборочных комбайна и 78 единиц другой сельхозтехники. В основном техника приобретается по программам лизинга или за счёт гранатовых средств, а также в рамках реализации инвестиционных проектов, – рассказал глава регионального минсельхоза.

Илья Сумароков напомнил, что предприятия сельскохозяйственного машиностроения, осуществляющие ремонт сельхозтехники, поставщики и дилеры сельхозтехники, запасных частей и оборудования работают в штатном режиме. Также продолжают работу компании, обеспечивающие семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты и прочими ресурсами, необходимыми для посевной кампании, а также задействованные в весенних полевых работах.

Как сообщил руководитель службы Гостехнадзора Иркутской области Александр Ведерников, в Приангарье активно проводятся технические осмотры сельскохозяйственной техники.

– В службе Гостехнадзора Иркутской области зарегистрировано 3 847 единиц сельскохозяйственной техники, из них почти 94%, а это свыше 3 600 единиц уже прошли технический осмотр. Что касается техники большой мощности – в службе зарегистрировано 405 единиц тракторов серии К-700, из них более 370 единиц (93%) прошли технический осмотр, – отметил Александр Ведерников.

По информации руководителя службы Гостехнадзора, технический осмотр прошли такие крупные предприятия региона как ЗАО «Иркутские семена», СХ ПАО «Белореченское», АО «Железнодорожник» и многие другие, в том числе на севере области.