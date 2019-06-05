Ольхонский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Незаконную лесопилку в Ольхонском районе ликвидировала природоохранная прокуратура. Предприятие открыл глава крестьянско-фермерского хозяйства в селе Косая Степь.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, пункт приема, переработки и отгрузки древесины располагался на земельном участке сельхозназначения, кроме того, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Накопленные отходы лесопилки складировались там же на месте.

– Размещение опилок непосредственно на почве оказывало негативное воздействие на плодородный слой земли и способствовало его деградации, – отметили в ведомстве.

Прокуратура направила в адрес предпринимателя представление об освобождении участка от отходов лесопилки. Насыпи высотой больше трех метров и общей площадью 963,5 кв. метров ликвидированы.

Прокурор направил в суд иск о запрете использования земли не по целевому назначению. Суд согласился с доводами прокурора.