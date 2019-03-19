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Экономика / Бизнес
20.03.2019

Директор предприятия в Иркутске получил условный срок за перепродажу металлолома под видом новых деталей

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске осужден организатор преступной группы, которая продавала непригодные железнодорожные детали коммерческим организациям под видом новых, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Судом установлено, что в 2014 году генеральный директор ООО «Интеграл +» в целях обмана добросовестных приобретателей – собственников грузовых вагонов – создал организованную преступную группу из четырех человек. Он закупал выпускаемые из мобилизационного резерва пришедшие в негодность пассажирские и грузовые вагоны якобы для сдачи на металлолом. Однако его сообщники снимали с этих вагонов детали, заменяли на них серийные номера и даты выпуска, а затем чистили и продавали как новые.

Органы предварительного следствия квалифицировали эти действия по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере. После раскрытия преступной деятельности группы все ее участники изъявили желание заключить с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве.

При вынесении приговора суд учел активное способствование следствию, изобличение других участников преступной деятельности, помощь в раскрытии другого коррупционного преступления, совершенного одним из руководителей депо АО «ВРК-2», и другие обстоятельства. В итоге гендиректор «Интеграл+» получил четыре года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

СПРАВКА:

  • Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Интеграл +» зарегистрировано в Иркутске в 2006 году, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – основной вид деятельности (плюс 37 дополнительных). Генеральным директором с 2014 года является Алексей Чемезов, он же выступает одним из трех учредителей.

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