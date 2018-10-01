Директора рынка «Территория Gregory Motors» в Иркутске оштрафовали на 10 тысяч рублей за экологические нарушения

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске выявлены нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации рынка «Территория Gregory Motors» на улице Баррикад.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, территория рынка расположена в водоохранной зоне реки Ангара, в которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

В ходе прокурорской проверки выявлен ряд нарушений законодательства об охране окружающей среды. Так, на рынке имеется неасфальтированный участок территории, где организовано движение и стоянка транспортных средств, а также их разборка.

На территории объекта расположена котельная, которая не эксплуатируется. Вместе с тем, на прилегающей к ней территории находится куча угля вперемешку со строительным мусором (размываемые грунты), баннерами и отработанными шинами. Территория производственной площадки котельной не оборудована твёрдым покрытием, на ней находятся старые металлические бочки от горюче-смазочных материалов, заполненные водой. В ее пределах расположена неочищенная открытая выгребная яма.

Часть территории рынка захламлена различными металлоконструкциями, отработанными автомобильными автозапчастями, шинными, картонными коробками, которые складированы на земле.

На всей территории рынка отсутствует ливнёвая канализация, обеспечивающая сбор и отвод ливневых сточных вод с их очисткой с территории авторынка.

Контейнеры, расположенные на территории рынка, предназначенные для временного накопления отходов, установлены на земле, без водонепроницаемого основания. Специальное место временного накопления отходов первого-второго классов опасности на территории рынка отсутствует. Кроме того, рынок не в полной мере ведет учетную документацию по движению отходов со своей территории, также отсутствуют паспорта на опасные отходы.

По выявленным нарушениям прокуратурой Куйбышевского района директору организации, управляющей рынком, внесено представление.

Руководитель привлечен к административной ответственности за неисполнение экологических и санитарно-эпидемиологических требований с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.