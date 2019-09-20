Для большинства иркутян причиной смены работы становится низкая заработная плата

Иркутск, 21.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске о смене работы в ближайшее время думают 70% соискателей Иркутска. При этом, только за последний месяц на hh.ru создали и активировали резюме более 18 тысяч иркутян.

Основной причиной поиска нового места, соискатели называют низкую заработную плату, сообщают аналитики HeadHanter. Так ответили 71% участников опроса. При этом, уровень своего вознаграждения на последнем месте, жители нашего города оценили в 2,9 баллов из пяти.

Кроме этого, на поиск работы многих соискателей толкает отсутствие возможности карьерного роста, обучения и повышения квалификации, наличие рядом опытного руководителя, который всегда поддержит и поможет.

– Сентябрь– всегда активное время на рынке труда для компаний и кандидатов. Но тут, конечно, не стоит забывать, что сама длительность поиска нового места работы, очень зависит от уровня позиции, на которую претендует кандидат. Например, работодатели отмечают, что в среднем руководителя организации и его заместителя ищут почти два месяца, руководителя подразделения и квалифицированного специалиста с высшим техническим образование – чуть больше полутора месяцев. Быстрее всего, около двух недель, уходит на поиск неквалифицированных рабочих и обслуживающего персонала, – отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter СФО Елана Таращук.