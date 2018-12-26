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Экономика / Бизнес
26.12.2018

Для создания газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории разрабатывают ТЭО

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Совещание по рассмотрению результатов разработки первого этапа технико-экономического обоснования (ТЭО) по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития состоялось под руководством губернатора Иркутской области Сергея Левченко в правительстве региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В рамках выполнения поручения президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 года по вопросу строительства газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск правительством Иркутской области принято решение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории развития.

В ноябре 2018 года по результатам проведения открытого конкурса министерством экономического развития Иркутской области заключен государственный контракт на выполнение ТЭО с ООО «Газпром проектирование».

На совещании рассмотрели результаты разработки первого этапа ТЭО. Доклад об анализе потенциальных направлений развития газохимического комплекса в Иркутской области представила заместитель начальника отдела прединвестиционных исследований ООО «Газпром проектирование» Ирина Валиуллина.

­ – Сегодня мы рассмотрели результаты разработки первого этапа и определили круг вопросов и перспективных направлений, которые необходимо учесть при разработке последующих этапов. Также проводимая работа дает понимание, какие вопросы мы как регион можем выносить на федеральный уровень, – подчеркнул Сергей Левченко.

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