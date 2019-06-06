Для заказника на севере Иркутской области хотят дополнительного лесопатологического обследования

Казачинско-Ленский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Общественной палате Иркутской области рассматривался вопрос о чрезвычайной ситуации с состоянием леса на особо охраняемой природной территории, которой является заказник Туколонь в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Принято решение рекомендовать министерству лесного комплекса Иркутской области предусмотреть финансирование для проведения дополнительного лесопатологического обследования.

Общественная палата региона намерена направить обращение в управление следственного комитета СК России по Иркутской области о необходимости очистки территории заказника от поваленных деревьев и порубочных остатков, которые до конца следственных мероприятий запрещено убирать.

В условиях пожароопасного сезона такой запрет влечет за собой угрозу возникновения пожаров на огромной труднодоступной территории. Кроме того, Общественная палата Иркутской области взяла на свой контроль ситуацию в «Туколони», так как именно общественный контроль может гарантировать прозрачность всех процедур и решений.

Напомним, скандал вокруг заказника Туколонь вспыхнул летом прошлого года. Там под видом санитарных рубок было вырублено 116 га реликтового леса, а ущерб составил 880 млн рублей. Незаконную вырубку обнаружила и приостановила Байкальская природоохранная прокуратура, в противном случае ущерб мог достичь и 2 млрд рублей.

По результатам прокурорской проверки СУ СКР по Иркутской области возбудило ряд уголовных дел, в том числе по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения и по части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий.

Во второй половине мая 2019 года СКР завершил расследование дела по Туколони, сочтя виновными в случившемся трех человек. Вскоре после начала расследования произошедшего в Туколони по обвинению в превышении должностных полномочий было возбуждено дело и против министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. При этом он отправился в отпуск с 30 мая 2019 года. Отъезд министра странным образом совпал с тем, что по делу о Туколони утверждено обвинительное заключение и, как стало известно Телеинформу, Сергея Шеверду вызвали на очную ставку, однако из-за внезапного отпуска он не мог прибыть на неё. В итоге 6 июня по поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево Сергея Шеверду. Вечером 6 июня его доставили в Иркутск.Также было обнародовано видео задержания министра.