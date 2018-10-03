Дмитрий Бердников принял участие в РЭН-2018 в Москве

Москва, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в работе форума «Российская энергетическая неделя – 2018».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мероприятие проходит с 3 по 6 октября в Москве.

В рамках РЭН-2018 состоялся Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, на котором глава Иркутска представил доклад на тему «Инвестиции в энергосбережение: практика Иркутска по привлечению внебюджетных средств». Модератором саммита выступил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин.

В работе заседания также приняли участие специалист дирекции по устойчивому развитию, технологиям и перспективам Международного энергетического агентства Ренске Шуитмейкер, главы зарубежных и российских городов Боттропа (Германия), Гейнсвила (США), Кито (Эквадор), Новосибирска, Челябинска, Владимира, Сургута, Химок.

– Решение вопросов энергоэффективности призваны улучшить качество жизни горожан. Строительство жилья, социальных объектов должно идти в соответствии с современными стандартами, с учетом требований экономии ресурсов, – отметил Дмитрий Бердников. – Для выполнения этих и других задач в Иркутске уже несколько лет реализуется муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городе.

В столице Приангарья активно ведутся работы по модернизации сетей, в том числе и за счет инвестиций. Иркутск один из первых в стране реализовал практику концессионного соглашения. На сегодня концессионер за свой счет осуществил перекладку более 30% тепловых сетей, провел техническое перевооружение муниципальных котельных. Эти и другие меры позволили снизить количество выбросов загрязняющих веществ на 34%, потери тепловой энергии – на 37%.

При возведении социальных объектов применяются специальные утеплители с низкими значениями коэффициента теплопроводности, устанавливается энергоэффективное оборудование. Используемые системы энергосбережения при строительстве детских садов, школ, ФОКов позволяют значительно экономить ресурсы. Кроме того, в построенных социальных учреждениях внедряются «умные» системы автоматического регулирования температуры и света в зависимости от условий окружающей среды и т.д.

В своем докладе Дмитрий Бердников отметил работу по энергосбережению на муниципальных предприятиях. Так, МУП «Водоканал» вышел на оптовый рынок электроэнергии в рамках энергосервисного контракта. На предприятии была внедрена автоматизированная информационно-измерительная система учёта электроэнергии. В МУП «ИркутскГорТранс» проходит модернизация существующего подвижного состава. Проведенная реконструкция тяговых преобразовательных подстанций для троллейбусов и трамваев позволяет достичь суммарного экономического эффекта (за счет экономии электроэнергии, трудозатрат и материалов) 15-17%.

Как отметил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин, Иркутск в вопросах по энергоэффективности работает на уровне городов центральной части России.

– Новые инструменты для энергосбережения, о которых говорил Дмитрий Бердников, могут стать хорошим примером для других городов, которые ставят аналогичные задачи. Кроме того, в городе ведется серьезная работа для улучшения экологической обстановки. Это должно быть сегодня целью всех российских городов, – подчеркнул Антон Инюцин.

В рамках панельной сессии «Энергоэффективные и умные города: опыт России и Франции» Дмитрий Бердников также рассказал о внедрении в Иркутске системы «умного города». Совместно с иркутским филиалом ПАО «Ростелеком» проводятся работы по установке интеллектуального облачного видеонаблюдения. Более 150-ти видеокамер уже работают на общественных пространствах Иркутска. В 2019 году будут внедрены системы сервисов «умного» подъезда и дворовых территорий, «умных» светофоров, городской интеллектуальной транспортной системы. Это позволит оперативно распределять транспортные потоки, гибко реагировать на фактор загруженности общественного транспорта, осуществлять интеллектуальное управление дорожным транспортом в зависимости от трафика.

Кроме того, в Иркутске работает интернет-портал #ЯИркутянин, группы общественного контроля в социальных сетях. Разработаны единая платформа «Геопортал», автоматизированная система обработки информации АСОИ «Отходы».