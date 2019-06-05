Дмитрий Бердников участвует в Петербургском международном экономическом форуме

Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Свою работу 6 июня начал Петербургский международный экономический форум-2019. В нем участвует мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Мероприятие проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие является одним из крупнейших событий в мире экономики и бизнеса. Более двух десятилетий оно собирает на своих площадках авторитетных экспертов международного уровня, политиков, представителей научных и деловых кругов. В этом году в нем принимают участие свыше 17 тысяч человек из более чем 140 стран.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, Дмитрий Бердников участвует в работе ПМЭФ во второй раз. В этом году он также посетит площадки форума 6 и 7 июня, проведет ряд деловых встреч и переговоров. По результатам будут определены дальнейшие векторы работы, в том числе и по реализации в Иркутске национальных программ и федеральных проектов.

На форуме будет действовать большое количество площадок, посвященных внедрению цифровых технологий. Напомним, Иркутск является одной из пилотных площадок федерального проекта «Умный город». В рамках работы ПМЭФ-2019 специалисты администрации Иркутска презентуют разработку платформы «Геопортал». Это централизованная система сбора информации по всем направлениям деятельности муниципалитета, которая будет внедряться в Иркутске в этом году.