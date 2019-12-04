Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выйдет с законодательной инициативой о запрете продажи снюса – табачного продукта, жевательного табака.

Решение об этом было принято на совещании, которое прошло в администрации Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии. В нем приняли участие представители родительских комитетов, руководители учебных заведений, тренеры спортивных секций, правоохранительные органы.

– Поступают обращения от родителей. Они обеспокоены – среди школьников появилось и активно распространяется опасное увлечение – употребление снюса. Этот продукт продают в табачных киосках. Да, его не должны реализовывать подросткам – на него существует ограничение «18+». Но мы понимаем, что, судя по темпам распространения этой привычки, это ограничение соблюдается далеко не всеми продавцами. Более того, подростки постарше покупают и продают их школьникам младшего возраста, – отметил Дмитрий Бердников. – Я дал поручение департаменту образования отработать этот вопрос с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Необходимо подключать к работе медиков, педагогов, вовлекать родителей в этот процесс. Кроме того, поручил аппарату администрации подготовить в Законодательное собрание региона инициативу о запрете продажи снюса в Иркутске.

Кроме того, Дмитрий Бердников поручил волонтерским организациям совместно с Центром боевых единоборств и правоохранительными органами провести рейды по контрольной закупке снюса несовершеннолетними. А департаменту потребительского рынка – совместно с полицией, Роспотребнадзором проверить места размещения табачных павильонов и реализации табачной продукции.

Как отметили представители родительских комитетов, до недавнего времени многие просто не знали о существовании этого вещества – альтернативы сигарет. Снюс быстро вызывает привыкание, пагубным образом действует на еще несформировавшийся, неокрепший организм подростка.