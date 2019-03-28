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29.03.2019

Дмитрий Медведев: налоговую систему РФ не будут корректировать шесть лет

Москва, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшие шесть лет правительство не будет корректировать налоговую систему, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на прошедшей 26 марта расширенной коллегии Минфина России, сообщают «Аргументы недели».

Дмитрий Медведев отметил, что в прошлом году, в начале нового политического цикла, правительству пришлось принять ряд непростых, но принципиальных решений. В частности, был повышен НДС до 20%, но его повышение удалось сбалансировать сохранением льготной налоговой ставки на социально значимые товары.

Сейчас, по словам Дмитрия Медведева, завершается работа над внесением в Налоговый кодекс РФ ряда квазиналоговых платежей, и фискальная нагрузка по ним должна остаться на прежнем уровне. Кроме того, Дмитрий Медведев анонсировал мораторий на пересмотр уже принятых решений правительства.

– После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. В течение ближайших шести лет налоги корректироваться не должны, – заверил премьер-министр.

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