Дмитрий Медведев научно обосновал необходимость повышения пенсионного возраста в России

Москва, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр Дмитрий Медведев написал научную статью, посвященную развитию российской экономики, в которой в одном из разделов обосновывается повышение пенсионного возраста. В своей работе он назвал две альтернативы этому – увеличение отчислений в пенсионную систему и снижение реального уровня пенсий.

Как подчеркнул глава правительства, ни то, ни другое не приемлемо. Премьер объясняет, что «нормами почти 90-летней давности» уже пользоваться невозможно, а если изменения пенсионного законодательства переносить на позднее время, то «в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными».

Дмитрий Медведев напомнил, что пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения. В России пенсионный возраст был установлен в 1930 году.

Статья «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» опубликована в журнале «Вопросы экономики», – сообщают « Аргументы недели » со ссылкой на другие СМИ.

Напомним, закон, принятый Госдумой и Советом Федерации, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, начнет действовать с 1 января 2019 года. Возраст выхода на пенсию для женщин повышен до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.