Дмитрий Медведев: службы занятости, которые «показали свою несостоятельность», будут реформированы

Москва, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ходе онлайн-совещания партии по вопросам совершенствования трудового законодательства в целях повышения гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать соответствующие нормативные акты более современными. Об этом сообщает пресс-служба партии. – Само время определяет важность этой задачи. Необходимо будет детально проанализировать весь опыт, накопленный в период пандемии. А затем – вернуться к вопросу изменения трудового законодательства, с тем чтобы сделать его более современным. Мы много обсуждали эту проблему на разных площадках. И теперь мы должны найти для нее адекватное решение, – сказал Дмитрий Медведев. Сейчас «Единая Россия» будет действовать исходя из сложившейся ситуации – при помощи юристов правозащитного центра партии пройдет неделя дистанционных приемов граждан по вопросам нарушения их прав в период пандемии. Кроме того, в каждом регионе по инициативе «Единой России» создадут «трудовые комиссии» – в них войдут представители региональной исполнительной власти, служб занятости, деловых объединений, профсоюзов. Задача – собрать информацию об увольнениях не по количеству людей, вставших на биржу труда, поскольку многие не делают этого из-за плохой организации работы соответствующих служб или слишком большой разницы между потерянным доходом и пособием. Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» серьезно займется вопросом реформирования служб занятости, которые «показали свою несостоятельность». Работа будет организована совместно с Минтруда, экспертами и профильными органами. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, член президиума генерального совета и бюро высшего совета партии Сергей Неверов отметил, что ранее был создан хороший законодательный задел, который позволяет гражданам получать господдержку в сложившихся условиях. «Очень важно, что диалог по этой теме ведут социальные партнеры, бизнес, «Единая Россия», Правительство. Это сейчас актуально вдвойне. Ритм жизни изменился – пандемия поставила нас в новые условия. С одной стороны, у нас нет времени, чтобы не торопиться. Но с другой изменения должны быть аккуратными, чтобы не возникло лазеек, которые ослабили бы защиту прав людей. Нам предстоит серьезная работа», – отметил Сергей Неверов. Член бюро высшего совета «Единой России», президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил, в свою очередь, регулировать отношения между сотрудником и работодателем не на уровне закона, а при помощи трудовых договоров. Кроме того, нужно реструктуризировать работу социальных гарантий. «Часто социальные гарантии тем или иным категориям работников оборачиваются такой дискриминацией, когда работодатель, видя, что потенциальный работник перегружен какими-то особенностями, например, гарантии, связанные с запретом установления испытательного срока, он отказывается принимать на работу. Здесь тоже нужно обязательно найти оптимальную траекторию», – отметил Александр Шохин. Адвокат по трудовым спорам, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Павел Андреев заявил о необходимости синхронизировать законопроекты, уводящие трудовой документооборот «в цифру» – то есть введение электронных трудовых книжек и кадровых распоряжений. Кроме того, по его мнению, всех работников нужно обеспечить электронными подписями. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал, что тема трудовых взаимоотношений и законодательства, их регламентирующего – важнейшая для большинства людей. «Наше трудовое законодательство – развитое и передовое. Нам нельзя это потерять. Все то, что кристаллизируется сейчас опытным путем, должно перейти в Трудовой кодекс. Я просил бы всех наших коллег – членов партии, профсоюзы, работодателей, экспертов принять в подготовке изменений самое деятельное участие», – резюмировал Дмитрий Медведев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: дмитрий медведев

единая россия

федеральные новости Тэги: View the discussion thread.