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Экономика / Бизнес
01.09.2018

Дмитрий Медведев: в Прибайкалье нужно соотносить потребности с возможностями федерального бюджета

Москва, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Одна из важнейших задач в развитии Прибайкалья и Дальнего Востока заключается в поддержке крупных инвестиционных проектов и создании под них соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Такое мнение глава Кабмина высказал, выступая на совещании о расходах федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части обеспечения программ развития регионов РФ.

– Нужно выдержать правильный баланс по отраслям, а также между экономическими и социальными задачами, поддержать те позитивные изменения, которые уже происходят в регионах, – сказал глава правительства. – Самое главное – соотнести растущие потребности с возможностями федерального бюджета.

Он пообещал, что правительство будет действовать именно в такой логике, и подчеркнул, что задачи, стоящие в регионах, разные и специфика каждой территории должна быть учтена.

– Благодаря территориям опережающего развития в Прибайкальском регионе наблюдается положительная динамика, выраженная в рекордном росте инвестиций. Кроме того, темпы промышленного развития там существенно выше, чем в среднем по стране, – заявил Дмитрий Медведев.

Он также констатировал, что на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняется дефицит нормального жилья, качественных дорог и так далее. В свою очередь это мешает развитию бизнеса. По его словам, над этим нужно работать в первую очередь. Премьер отметил, что не следует забывать и о колоссальном туристическом потенциале Дальневосточного региона.

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