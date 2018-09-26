Доходы бюджета Иркутска на 2018 год увеличили до 19,4 миллиардов рублей

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Доходная часть бюджета Иркутска на 2018 год увеличена на 374 миллиона рублей. Такое решение было принято 27 сентября на очередном заседании городской думы.

Как рассказала заместитель мэра-председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, рост произошел за счёт увеличения прогноза налоговых и неналоговых поступлений на 217 млн рублей и безвозмездных поступлений бюджету города в 2018 году на 157 млн рублей. Из них 154 млн рублей дополнительно поступит из областного бюджета на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска.

В результате увеличения доходной части бюджета, экономии, полученной в ходе исполнения бюджета, и перераспределения расходов между статьями внесены изменения в расходную часть бюджета Иркутска.

Более 100 млн рублей дополнительно предусмотрено на социальную сферу. Средства будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений; питание школьников; бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами по рецептам врачей, а также на увеличение размера единовременных денежных выплат молодым педагогам с 50 до 100 тысяч рублей.

В сфере городского хозяйства увеличены расходы на предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам; на текущее содержание улично-дорожной сети и линий наружного освещения, а также на проведение аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях города.

В результате корректировки доходной и расходной частей бюджета размер дефицита сокращен на 50 млн рублей. С учетом принятых изменений бюджет города на 2018 год составил по доходам – 19 млрд 466 млн рублей, по расходам – 20 млрд 516 млн рублей.