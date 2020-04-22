Доля россиян, регулярно делающих накопления, выросла до 35%

Москва, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Доля россиян, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть дохода, за последний год выросла на 8 п. п. и достигла 35%. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, самая распространенная цель накоплений – финансовый резерв на непредвиденные обстоятельства. Люди почти перестали откладывать на путешествия и отдых. В то же время втрое выросло число тех, кто хочет получать дополнительный доход от инвестирования сбережений. Такие результаты получила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» по итогам опроса, проведенного в апреле 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек. Год назад, весной 2019 года, доля опрошенных, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, составила 27%, а в начале апреля 2020 года – уже 35%. При этом в 22 городах из 37, в которых проходил опрос, доля тех, кто старается регулярно откладывать, превысила средний показатель в 35%. Самая большая доля «сберегателей», согласно результатам исследования, живет в Ярославле, Саратове, Рязани, Нижнем Новгороде и Тольятти. По сравнению с летом 2019 года существенно изменились и цели накоплений (опрос о целях предполагал возможность множественных ответов). 52% респондентов сообщили, что копят на случай непредвиденных обстоятельств – болезней, аварий, несчастных случаев. Количество людей, откладывающих на эти цели, выросло на 33%. Вторая по популярности цель накоплений – финансовая поддержка детей. На это откладывают 31% опрошенных (их число выросло на 59%). 23% участников опроса хотят получить дополнительный доход за счет инвестирования накоплений. При этом число тех, кто делает сбережения для этих целей, показало самый существенный рост – на 203%. На старость и пенсию откладывают 19%, их количество выросло на 44%. По 15% респондентов ответили, что копят на покупку дома (рост на 78%) и образование (рост на 65%). 12% копят на машину (рост на 31%). Согласно данным апрельского опроса, россияне почти перестали откладывать на путешествия и отдых. Количество тех, кто копит на эту цель, снизилось на 88% и составило всего 2% опрошенных. На 31% уменьшилось число тех, кто копит на лечение и оздоровительные мероприятия (8% опрошенных), на 30% – тех, кто копит на ремонт (9%). По 4% опрошенных откладывают на крупную и на мелкую бытовую технику, а их число снизилось на 17% и 12% соответственно. – Накопления, независимо от их целей, позволяют чувствовать себя увереннее. Есть много инвестиционных и накопительных инструментов, проверенных временем, и каждый может выбрать тот способ, который подходит именно ему. При этом начать копить можно, регулярно откладывая даже небольшие суммы. Так, недавно в Сбербанк Онлайн появилась возможность вложить деньги в 18 паевых инвестиционных фондов «Сбербанк Управление Активами» с порогом входа всего от 1 тыс. рублей или в индивидуальный инвестиционный счет с начальной суммой вложений от 10 тыс. рублей. А, например, программы накопительного страхования жизни не только позволяют копить, но и обеспечивают человека страховой защитой на весь срок действия договора. При этом, в случае неблагоприятных событий в жизни человека, накопления к нужному сроку продолжит делать страховая компания, – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. Исследование проводилось в конце марта – первой декаде апреля 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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