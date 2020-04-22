ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Экономика / Бизнес
23.04.2020

Доля россиян, регулярно делающих накопления, выросла до 35%

Москва, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Доля россиян, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть дохода, за последний год выросла на 8 п. п. и достигла 35%.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, самая распространенная цель накоплений – финансовый резерв на непредвиденные обстоятельства. Люди почти перестали откладывать на путешествия и отдых. В то же время втрое выросло число тех, кто хочет получать дополнительный доход от инвестирования сбережений.

Такие результаты получила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» по итогам опроса, проведенного в апреле 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.

Год назад, весной 2019 года, доля опрошенных, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, составила 27%, а в начале апреля 2020 года – уже 35%. При этом в 22 городах из 37, в которых проходил опрос, доля тех, кто старается регулярно откладывать, превысила средний показатель в 35%. Самая большая доля «сберегателей», согласно результатам исследования, живет в Ярославле, Саратове, Рязани, Нижнем Новгороде и Тольятти.

По сравнению с летом 2019 года существенно изменились и цели накоплений (опрос о целях предполагал возможность множественных ответов). 52% респондентов сообщили, что копят на случай непредвиденных обстоятельств – болезней, аварий, несчастных случаев. Количество людей, откладывающих на эти цели, выросло на 33%.

Вторая по популярности цель накоплений – финансовая поддержка детей. На это откладывают 31% опрошенных (их число выросло на 59%).

23% участников опроса хотят получить дополнительный доход за счет инвестирования накоплений. При этом число тех, кто делает сбережения для этих целей, показало самый существенный рост – на 203%.

На старость и пенсию откладывают 19%, их количество выросло на 44%. По 15% респондентов ответили, что копят на покупку дома (рост на 78%) и образование (рост на 65%). 12% копят на машину (рост на 31%).

Согласно данным апрельского опроса, россияне почти перестали откладывать на путешествия и отдых. Количество тех, кто копит на эту цель, снизилось на 88% и составило всего 2% опрошенных. На 31% уменьшилось число тех, кто копит на лечение и оздоровительные мероприятия (8% опрошенных), на 30% – тех, кто копит на ремонт (9%). По 4% опрошенных откладывают на крупную и на мелкую бытовую технику, а их число снизилось на 17% и 12% соответственно.

– Накопления, независимо от их целей, позволяют чувствовать себя увереннее. Есть много инвестиционных и накопительных инструментов, проверенных временем, и каждый может выбрать тот способ, который подходит именно ему. При этом начать копить можно, регулярно откладывая даже небольшие суммы. Так, недавно в Сбербанк Онлайн появилась возможность вложить деньги в 18 паевых инвестиционных фондов «Сбербанк Управление Активами» с порогом входа всего от 1 тыс. рублей или в индивидуальный инвестиционный счет с начальной суммой вложений от 10 тыс. рублей. А, например, программы накопительного страхования жизни не только позволяют копить, но и обеспечивают человека страховой защитой на весь срок действия договора. При этом, в случае неблагоприятных событий в жизни человека, накопления к нужному сроку продолжит делать страховая компания, – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Исследование проводилось в конце марта – первой декаде апреля 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Доля россиян, регулярно делающих накопления, выросла до 35%23.04.2020
Москва, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Доля россиян, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть дохода, за последний год выросла на 8 п. п. и достигла 35%.
Клиенты Сбербанка предпочитают получать справки в электронном формате23.04.2020
Москва, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За первые три месяца текущего года клиенты Сбербанка запросили более 28 млн выписок и справок, при этом порядка 58% из них были получены через Сбербанк Онлайн.
В Иркутской области на поддержку малого и среднего бизнеса обещают направить больше 3 миллиардов рублей23.04.2020
-3-
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На поддержку малого и среднего бизнеса в Иркутской области выделено 3,1 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество23.04.2020
Москва, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество. Банк внедрил в промышленную эксплуатацию новый модуль «Налог на имущество» в АС «Учет налогов», которую разрабатывает компания «Аплана. Центр Разработки». Это нововведение позволило банку сократить сроки формирования деклараций по налогу на имущество и исключить ошибки, связанные с «человеческим фактором».
В Иркутской области до сельхозтоваропроизводителей доведено 45% компенсирующей субсидии22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области до сельхозтоваропроизводителей доведено 45% компенсирующей субсидии. Об этом исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев доложил полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке к весенним полевым работам.
Александр Якубовский намерен помочь предпринимателям, которым отказывают в мерах поддержки22.04.2020
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский призвал предпринимателей, которые столкнулись с тем, что им отказывают в тех или иных мерах поддержки, обращаться к нему. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
Байкальский банк Сбербанка проводит онлайн-встречи22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции – не повод останавливать работу. Байкальский банк Сбербанка в условиях ограничений, осложнивших деятельность многих компаний, начал активно использовать онлайн-взаимодействие с компаниями и населением. Начиная с 10 апреля, Байкальский банк проводит тематические встречи, сообщает пресс-служба банка.
В Сбербанк Онлайн появилась возможность оформить полис страхования от укусов клещей22.04.2020
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» вывела в Сбербанк Онлайн программу «Защита от клеща», которая предусматривает организацию и оплату комплекса медицинских мероприятий, необходимых при укусе клеща. Страхование поможет своевременно получить помощь квалифицированных специалистов без дополнительных затрат.
Инициативы бизнес-сообщества Приангарья включены в петицию ТПП России22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Предложения предпринимателей Иркутской области по разработке мер поддержки бизнеса на региональном и федеральном уровне вошли в общую петицию Торгово-промышленной палаты РФ. Об этом рассказал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь.
УФНС: пострадавшие от распространения коронавируса налогоплательщики могут получить налоговые послабления22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Налогоплательщики Иркутской области, занятые в  отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, имеют право на получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.
«Кредитные каникулы» и реструктуризацию кредитов от Сбербанка получили 368 компаний Приангарья22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области 368 компаний малого и микробизнеса уже получили «кредитные каникулы» от Сбербанка. Они воспользовались предложением по реструктуризации ранее выданных кредитов.
Сбербанк поможет Росстату провести Всероссийскую перепись населения22.04.2020
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сбербанк и Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления банка Герман Греф и руководитель Росстата Павел Малков. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приангарье может получить 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на восстановление пострадавших от наводнения районов22.04.2020
-18-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – На восстановление пострадавших от наводнения территорий Иркутской области из федерального бюджета могут быть направлены 1,8 млрд рублей. Сумму и цели, на которые она может быть предоставлена, обсудили во время видеоконференции заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
В Иркутскую область начала поступать лесопожарная техника22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутскую область начала поступать лесопожарная техника. Она закуплена в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
СМИ: кредитных каникул для бизнеса «серого сектора» не предвидится22.04.2020
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Российское правительство в условиях пандемии решило предоставить «кредитные каникулы» бизнесменам, имеющим кредит или заем, в случае если их доход упал на 30%. Однако правительственным указом смогут воспользоваться лишь некоторые предприниматели, передают argumenti.ru.
Приангарью на медоборудование для больниц выделили 846 миллионов рублей21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской области из федерального бюджета выделили 846 млн рублей на медоборудование для больниц. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на врио главы региона Игоря Кобзева.
Предложение в разы превысило спрос – декан САФ ИГУ Надежда Грошева прокомментировала падение цен на нефть21.04.2020
2020-04-21-08-42-14
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 20 апреля мир потрясло беспрецедентное падение цены на нефть. Впервые в истории цена контрактов на американскую нефть марки WTI опустилась до отрицательных значений. Какие последствия ждут мировую и российскую экономику? Что будет с курсом рубля? Телеинформ обратился за комментарием к эксперту.
Работающим жителям Приангарья, родившимся до 20 апреля 1955 года, выдадут больничный на 20-30 апреля21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работающим жителям Иркутской области старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, будет оформлен еще один больничный – с 20 по 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ИРО Фонда социального страхования России.
Бизнес на продажу: в Прингарье распродают шиномонтажки, медцентры и кафе21.04.2020
2020-04-21-06-01-43
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Предприниматели Иркутской области стали активнее продавать свой бизнес. На самом популярном портале объявлений «Авито» только за последний месяц разместили 465 объектов. Среди причин продажи продавцы отмечают нехватку времени на занятие бизнесом, переезд в другой город или страну, а также смену деятельности.
В Казачинско-Ленском районе лесозаготовители возместили ущерб, причиненный животному миру21.04.2020
Казачинско-Ленский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию природоохранного прокурора лесозаготовителями в бюджет Казачинско-Ленского района внесено 2,57 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного животному миру.
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка21.04.2020
Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк присоединяется к программе правительства РФ по субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса (сегментация в соответствии с федеральным законом №209-ФЗ), который относится к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса COVID-19.
На грибной ферме в Шелеховском районе вырос гигантский шампиньон21.04.2020
2020-04-21-00-02-12
Шелеховский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Гриб-гигант вырос на ферме по выращиванию шампиньонов во Введенщине в Шелеховском районе. Как рассказала исполнительный директор предприятия Надежда Дорофеева, на момент когда гриб срезали, его вес составил 1 килограмм 240 грамм.
Специалисты не исключают, что этим летом в Приангарье медведи будут чаще выходить к людям20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в настоящее время единственной разрешенной охотой является охота на медведя. Но по ней пока что возникают ограничения в силу режима самоизоляции. Об этом на пресс-конференции 20 апреля сообщил временно замещающий должность начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания министерства лесного комплекса региона Павел Минченко.
Удавка на шее или хоть какая-то помощь: иркутский бизнес отреагировал на меры поддержки государства в эпоху коронавируса20.04.2020
2020-04-20-09-55-14
Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В одном из своих выступлений на прошлой неделе Владимир Путин анонсировал еще одну меру поддержки для малого и среднего бизнеса в период вынужденного простоя – безвозмездные выплаты на зарплату сотрудникам в размере 12 тысяч 130 рублей на каждого. Телеинформ опросил иркутских предпринимателей, чтобы понять: помогут ли эти деньги пережить коронавирусный кризис и намерены ли они обращаться за такого рода поддержкой.
Весеннюю охоту на пернатую дичь отменили в Иркутской области из-за коронавируса20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на оперштабе по предупреждению распространения коронавируса отменили весеннюю охоту на пернатую дичь, сообщил на пресс-конференции 20 апреля временно замещающий должность начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания министерства лесного комплекса Иркутской области Павел Минченко.
Депутаты ЗС Приангарья предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки предпринимательства20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили создать межведомственный совет по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.
В Иркутской области начал работу проектный офис по реализации нацпроектов20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начал работу проектный офис по реализации национальных проектов. Поручение о создании проектного офиса дал глава региона Игорь Кобзев, пишет пресс-служба губернатора.
В Иркутской области ограничили продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах20.04.2020
2020-04-20-07-16-12
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области введены ограничения на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.
Житель Тулуна очистил незаконную лесосеку после ограничения права выезда за рубеж20.04.2020
Тулун, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд обязал местного жителя очистить место незаконной рубки леса на территории выдела Тулунская дача от порубочных остатков.
Иркутскстат: в 2019 году Приангарье потратило на охрану природы 7 миллиардов рублей20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Международного дня Земли, который отмечается 22 апреля, аналитики Иркутскстата проанализировали инвестиции в природоохранные мероприятия в Приангарье. В 2019 году такие вложения составили 7 млрд рублей.
ТПП Восточной Сибири: почти половина малых предприятий региона вынуждена прекратить свою деятельность20.04.2020
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги первого этапа специального проекта ТПП России «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ». Анонимный опрос для измерения настроений бизнеса и масштабов сложившихся проблем в регионах России в условиях пандемии коронавируса стартовал на прошлой неделе. Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь прокомментировал результаты опроса бизнеса по Иркутской области.
В Иркутскую область для поддержки предпринимателей, пострадавших от паводка, поступят 121,7 млн рублей20.04.2020
-1217-
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области выступило с инициативой о предоставлении неиспользованных в прошлом году средств из резервного фонда правительства РФ. В связи с этим региону выделены 121,7 млн рублей, которые планируется направить на компенсацию понесенных затрат и субсидирование части затрат пострадавших от наводнения в 2019 году субъектов малого и среднего предпринимательства для возобновления их деятельности.
Победитель аукциона на оказание услуг Авиалесоохране Бурятии представил подложные документы20.04.2020
Бурятия, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Победитель аукциона на оказание услуг Авиалесоохране Бурятии во время пожароопасного сезона представил подложные документы.
Розничные цены на продукты зафиксируют в Иркутской области до 20 августа20.04.2020
-20-
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Розничные цены на продовольственные товары в Приангарье будут зафиксированы до августа 2020 года. Такое решение принято на совещании по вопросу ценовой ситуации в регионе, которое провел врио губернатора Игорь Кобзев.
Геннадий Онищенко предложил постепенно вернуть в работу малый и средний бизнес20.04.2020
Москва, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил постепенно возвращать в работу малый и средний бизнес, сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА-Новости. Он уточнил, что при этом следует принять меры, чтобы обезопасить людей из группы риска заражения коронавирусом.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске