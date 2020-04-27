Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дорожники проверили готовность асфальтобетонных заводов Приангарья к строительному сезону. Специалисты проинспектировали 12 предприятий, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Комиссия проверила компетентность заводских лабораторий, наличие метрологического подтверждения средств измерений и испытательного оборудования. Качество дорожно-строительных материалов проверено на возможность применять их в заявленных областях деятельности. Кроме того, комиссия удостоверилась в соблюдении правил складирования и хранения инертных материалов, из которых готовят асфальтобетонные смеси для ремонта и капитального ремонта объектов.

Специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье» сообщают: замечания, выявленные в ходе прошлогодних проверок, предприятия постепенно устраняют. К новому дорожно-строительному сезону АБЗ приступают подготовленными. В течение года федеральные дорожники продолжат работать с заводами. Подробный отчёт по итогам проверок размещается в программном комплексе «Эталон». Он позволяет всем участникам национального проекта получить необходимую информацию о ходе работ, а Росавтодору – анализировать поступающие сведения, осуществлять оперативный контроль и руководство процессом.