Доставка товаров для интернет-магазинов: Позаботьтесь о своих покупателях

Интернет, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Многие люди ищут легальный способ разбогатеть. Сделать это можно с помощью бизнеса. Если вы хотите открыть собственное дело, но не знаете, чем заняться и какому виду деятельности себя посвятить, то стоит открыть интернет-маркет. Это не потребует определенных навыков, опыта и даже крупных финансовых вложений. Главное, организовать торговый процесс таким образом, чтобы покупки поступали к потребителям без задержек и в полной сохранности. Именно особенности доставки товаров из интернет-магазина вкупе с ценовой политикой и ассортиментом во многом определяют популярность торгового ресурса среди покупателей. Чтобы никаких проблем с транспортировкой не возникало, рекомендуем доверить эту работу специализированной компании. Например, агрегатору Шиптор, который уже много лет занимается перевозками посылок в пределах всей России. Если необходимо доставить заказы по Москве, то Shiptor использует возможности собственной курьерской службы. Ее отличает предельная оперативность и низкая стоимость обслуживания. Так покупки оказываются у клиентов магазина уже через несколько часов после оплаты. Во сколько обойдется транспортировка, можно выяснить заранее, воспользовавшись специальным калькулятором. Он строит расчеты исходя из способа выдачи посылок потребителю, размеров и веса пересылаемого изделия. Когда необходима доставка товаров для интернет-магазинов в другие регионы РФ, к работе подключаются партнерские компании. Среди них самые востребованные в стране перевозчики: Boxberry, DPD, IML, CDEK. Под их руководством любые отправления оказываются в пункте назначения в полной сохранности. Отметим, что тарифы данных транспортных фирм для клиентов Шиптор значительно ниже, чем при обращении к тем же службам напрямую. Если помимо доставки товаров из интернет-магазина вы хотите переложить на агрегатора Шиптор и другие обязанности, то рекомендуется подключить фулфилмент-обслуживание. Для этого оставьте соответствующую заявку на сайте компании и обсудите со специалистом сервиса особенности дальнейшего взаимодействия. Клиентам агрегатора предлагают установить на сайт магазина бесплатный модуль, благодаря которому вся информация о сделанных заказах будет незамедлительно передаваться специалистам. За счет этого сотрудники сервиса сразу же приступят к их обработке и обеспечат предельно возможную оперативность выполнения заказов. При этом помимо перевозки, будут выполняться и другие процедуры: забор продукции со складов, подготовка изделий к отправке, оформление возвратов и многое другое. Подробности вы узнаете на shiptor.ru в разделе «фулфилмент». ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.