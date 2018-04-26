Дума Иркутска утвердила исполнение бюджета города за 2017 год

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Исполнение бюджета областного центра в 2017 году принято думой Иркутска сегодня, 26 апреля. Перед этим основные параметры исполнения были также рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии думы Иркутска по экономической политике и бюджету. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, расходная часть бюджета города в 2017 году исполнена в сумме 17 млрд 335 млн рублей, что на 1,7 миллиарда больше чем в 2016 году. Почти 90% общей суммы расходов произведено в рамках реализации 20 муниципальных программ. Две трети бюджета, или около 12 млрд. рублей, составили расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений города и городского хозяйства. Более 3 млрд направлено на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, что на 142 млн рублей больше, чем в 2016 году. Доля расходов на социальную сферу составила в 2017 году 57% всех расходов или 9 млрд 843 млн рублей. 419 млн рублей направлено на обеспечение питанием воспитанников дошкольных учреждений. 914 млн рублей выделено из бюджета в отчетном году на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях, их оснащение и обновление материально-технической базы. В 2017 году в городскую казну поступили дополнительные доходы в объеме около 800 млн рублей благодаря передаче в бюджеты муниципалитетов 30% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Помимо этого, велась активная работа по привлечению средств областного и федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств города по строительству, реконструкции и ремонту объектов городского хозяйства, социальной сферы и иным направлениям, в результате чего объем субсидий бюджету города по сравнению с 2016 годом возрос почти на 35% и превысил 2,4 млрд рублей. В их числе – средства на реализацию федеральных приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной среды». Текущий и капитальный ремонт проведен в 229 учреждениях. В числе завершенных объектов строительства новые корпуса школ №64 и №66, а также пристрой к детскому саду №10. Приобретено здание детского сада в Восьмом микрорайоне Ново-Ленино. Начато строительство школы №19, трех детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса по бульвару Рябикова. 693 млн рублей направлено на оказание адресной социальной поддержки жителям города. Впервые молодые ученые, студенты и аспиранты, достигшие успехов в научно-исследовательской деятельности, получили именную стипендию мэра на общую сумму 600 тысяч рублей. На решение жилищных проблем жителей города с учетом средств федерального и областного бюджетов направлено около 59 млн рублей в виде социальной выплаты на строительство и приобретение жилья молодым семьям, работникам бюджетной сферы и иным гражданам, категории которых установлены думой города. На обеспечение стабильной работы городского хозяйства в отчетном году выделено более 5,5 млрд рублей из них 2 млрд 338 млн рублей направлено в сферу дорожного хозяйства, а именно на содержание и ремонт улично-дорожной сети города, внутриквартальных территорий, мостов и других объектов, а также на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. За год отремонтировано более 550 тысяч квадратных метров дорожного полотна, завершена реконструкция двух транспортных развязок, проводились работы по строительству надземного перехода через улицу Боткина, который введен в эксплуатацию в текущем году. Расходы в сфере благоустройства города составили в отчетном году 887 млн рублей. Эти средства позволили обеспечить освещение улиц города, включая строительство новых линий, содержание объектов внешнего благоустройства, парков, скверов, зеленых насаждений, обустройство и ремонт детских и спортивных площадок, а также реализовать проекты комплексного обустройства дворовых территорий и общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». – Следует отметить устойчивую тенденцию роста налоговых поступлений. В отчетном году в полном объеме выполнены обязательства, связанные с функционированием муниципальных учреждений, предоставлением мер социальной поддержки жителям города и другими социально значимыми направлениями, – отметила председатель постоянной комиссии думы Иркутска по экономической политике и бюджету Жанна Есева. – Отдельно хочу отметить, что в полном объеме профинансированы и выполнены указы президента в части реализации дорожных карт по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Продолжено оказание адресной социальной поддержки горожанам, которая охватывает разные сферы – это и проезд в транспорте, питание школьников, лекарственное обеспечение, помощь в решении жилищных проблем, поддержка молодых специалистов, спортсменов, учащихся. На все эти цели было направлено порядка 700 миллионов рублей. Заключение об исполнении бюджета Иркутска в 2017 году вынесла Контрольно-счетная палата города. Ее председатель Сергей Курилов отметил, что за трехлетний период отмечена положительная динамика роста общего объема доходов и расходов при одновременном снижении дефицита бюджета. Сохранена социальная направленность расходов. – Представленный отчет по составу и содержанию соответствует основным требованиям бюджетного законодательства. Показатели подтверждены соответствующей годовой отчетностью главных распорядителей бюджетных средств, – сказал Сергей Курилов. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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