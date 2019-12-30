Две молочные фермы открылись в Усольском районе в декабре

Усольский район, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Молочная ферма на 200 голов крупного рогатого скота введена в эксплуатацию в крестьянском (фермерском) хозяйстве Ольги Матюха в деревне Бадай Усольского района. Еще она молочная ферма на 200 голов открылась в Тельминском отделении АО «Железнодорожник».

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

– Увеличение объемов производства молока в общественном секторе – крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельхозпредприятиях – одна из задач, которую необходимо решать в рамках мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности жителей региона. Сегодня мы видим этот тандем: с государственной поддержкой открыты сразу две фермы. И для района, и для области это существенный вклад в увеличение объемов производства качественной продукции, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина.

Замминистра подчеркнула, что для создания объектов были использованы разные механизмы поддержки.

КФХ Ольги Матюха в 2018 году стало победителем конкурсного отбора на право получения гранта на создание и развитие семейной молочной животноводческой фермы. Сумма гранта составила 11,2 млн рублей. Новая ферма вместе с собственной переработкой позволит выпускать широкий ассортимент молочной продукции: пастеризованное молоко, кисломолочный кефирный напиток, творог, сметану, сливки, сыворотку и мягкий сыр. Панируется создать три дополнительных постоянных рабочих места.

Наталья Жилкина напомнила, что грантовая поддержка на создание и развитие семейных молочных животноводческих ферм – региональная мера, реализуемая в Иркутской области с 2013 года. За это время гранты получили 34 хозяйства, построено 29 ферм, строительство пяти будет завершено в 2020 – 2021 годах. Создано более 100 новых рабочих мест. В 2013 году максимальный размер одного гранта составлял 11 млн рублей, в 2014 году он был увеличен до 12 млн рублей, а с 2018 – до 15 млн рублей. Общая сумма выделенных на это направление региональных средств составила 429,1 млн рублей.

Ферма в Тельминском отделении АО «Железнодорожник» построена в рамках инвестиционного проекта «Развитие молочного животноводства», реализуемого с 2016 года. Из областного бюджета на приобретение техники и оборудования было направлено 48,9 млн рублей. При строительстве фермы использованы новые технологии. Ферма укомплектована современным стойловым оборудованием, вакуумной установкой, молокоприемниками, доильными аппаратами, системой автоматической промывки оборудования, оборудованием для охлаждения и хранения молока. Также на ферме установлен современный комплекс раздачи кормов животным и автоматический пересчет рационов в зависимости от продуктивности коров. Автоматическая и своевременная раздача кормов позволяет увеличить надой молока за лактацию, сэкономить более 15 часов рабочего времени каждый день при работе со стадом в 200 коров. Кроме того, установлена автоматическая система управления стадом, которая осуществляет контроль процесса доения коров, регистрирует данные по удою, управляет производственным использованием коров.

По информации Натальи Жилкиной, в Иркутской области реализуется 18 экономически значимых проектов по развитию производства молока на 2016-2020 годы. Общая сумма финансирования из областного бюджета за этот период составила 412,4 млн рублей, создано 89 рабочих мест. В результате реализации проектов объем производства молока увеличился на 6,8 тысячи тонн.