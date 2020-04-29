Две новых газоочистных установки строится на Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа

Шелехов, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ продолжается строительство двух новых «сухих» газоочистных установок (СГОУ). Текущая эпидемиологическая ситуация не повлияет на финансирование проекта и изначально намеченные сроки сдачи объектов. Строительство планируется завершить к концу 2020 года. Об этом рассказал генеральный директор ИркАЗа Олег Буц в ходе визита на завод врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. – Одну новую установку мы уже запустили в прошлом году, еще две закончим в этом. К 2024 году на заводе в общей сложности должно появиться шесть таких установок. Они демонстрируют показатели очистки отходящих газов до 99%, – сообщил руководитель предприятия главе региона. Новые СГОУ являются собственной разработкой РУСАЛа. Вместе с электролизерами, модернизированными по технологии «ЭкоСодерберг», установки образуют замкнутую систему, где фтористые соединения оседают на поступающем в производство сырье и не уходят в атмосферу. Генеральный директор ИркАЗа также отметил, что, несмотря на внешние условия, на ИркАЗе продолжаются все проекты по модернизации, объемы производства не снижаются. Так как алюминиевый завод является предприятием непрерывного цикла и входит в число системообразующих организаций, металлурги продолжают работу в штатном режиме. Для обеспечения безопасности сотрудников предприняты многочисленные профилактические меры: на проходных установлены обеззараживатели воздуха и тепловизоры, налажен замер температуры у каждого посетителя. Работники снабжены средствами индивидуальной защиты, витаминами, антисептиком. Транспорт, заезжающий на территорию, дезинфицируется посредством специальной установки, все проезды и пешеходные дорожки также обрабатываются дезинфицирующим раствором. СПРАВКА: Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа является градообразующим предприятием в Шелехове. Только на заводе работает 2140 человек, а общая численность промплощадки РУСАЛа превышает 4500 человек. Вместе с подрядчиками и обслуживающими организациями это количество достигает 6 тыс. В 2019 году завод выпустил более 420 тысяч тонн товарной продукции. 68% от этого объема составила продукция с добавленной стоимостью – в основном, алюминиевые сплавы и катанка, востребованные в самых разных отраслях промышленности в России и за рубежом. По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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