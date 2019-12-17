«Единая Россия» продолжает проверку точек продажи пиротехники в Иркутске

Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты иркутского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» 16 декабря вместе с сотрудниками МВД России по Иркутску организовали рейд по точкам продажи пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба партии. Молодогвардейцы проверили 10 магазинов на соблюдение пожарной безопасности и наличие сертификатов на товар. В ходе проверки узнали информацию о продаже пиротехнических изделий несовершеннолетним. Некоторые продавцы доверяют внешности, а также забывают проверить документы, чтобы подтвердить возраст покупателя. Сотрудниками МВД России были составлены протоколы об административном правонарушении. – Мы призываем всех внимательно относиться к покупке пиротехники и проверять сертификат на товар. Несовершеннолетним не продавать, но и не допускать использование данного вида товара, ведь зачастую из-за некачественного фейерверка может возникнуть опасность получения травм, – рассказал исполняющий обязанности руководителя Иркутского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Даниил Литвинов. Отметим, мониторинг пиротехнической продукции проходит в рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат областного парламента Артем Лобков. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: артем лобков

единая россия

иркутск Тэги: View the discussion thread.