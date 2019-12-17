|Экономика / Бизнес
|18.12.2019
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«Единая Россия» продолжает проверку точек продажи пиротехники в Иркутске
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Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты иркутского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» 16 декабря вместе с сотрудниками МВД России по Иркутску организовали рейд по точкам продажи пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Молодогвардейцы проверили 10 магазинов на соблюдение пожарной безопасности и наличие сертификатов на товар. В ходе проверки узнали информацию о продаже пиротехнических изделий несовершеннолетним.
Некоторые продавцы доверяют внешности, а также забывают проверить документы, чтобы подтвердить возраст покупателя. Сотрудниками МВД России были составлены протоколы об административном правонарушении.
– Мы призываем всех внимательно относиться к покупке пиротехники и проверять сертификат на товар. Несовершеннолетним не продавать, но и не допускать использование данного вида товара, ведь зачастую из-за некачественного фейерверка может возникнуть опасность получения травм, – рассказал исполняющий обязанности руководителя Иркутского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Даниил Литвинов.
Отметим, мониторинг пиротехнической продукции проходит в рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат областного парламента Артем Лобков.