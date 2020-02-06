ТЕМЫ
Архив
< Февраль 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Сегодня
Экономика / Бизнес
07.02.2020

«Единая Россия» просит ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски

Москва, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Правозащитный центр «Единой России» просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски.

По сообщениям СМИ, в регионах стоимость завышена до 35 раз. Об этом сообщил сопредседатель правозащитного центра партии, депутат Государственной Думы Михаил Старшинов, пишет пресс-служба «Единой России».

– На прошлой неделе мы направили обращения в Федеральную антимонопольную службу и министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз, – рассказал Старшинов.

Он также напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула ранее, что аптеки и фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.

– Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками, – заключил Старшинов.

По словам регионального координатора проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», заместителя председателя комитета по здравоохранению Законодательного собрания Иркутской области Артема Лобкова, заметного повышения цен на медицинские маски в Приангарье не зафиксировано.

– Активисты «Народного контроля» провели рейды по аптекам Иркутска и Усть-Илимска. Значительного повышения стоимости медицинских масок не зафиксировано, однако в областном центре сложилась следующая ситуация: примерно в половине аптек, в которых побывали с рейдом активисты партпроекта, медицинских масок нет в наличии – их все раскупили. В тех аптеках, где эти средства личной защиты еще есть, на продажу масок в одни руки введены ограничения, – рассказал Артем Лобков.

Напомним, ранее правозащитный центр «Единой России» обратился в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. По сообщениям СМИ, за неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок выросла на 30%, а объем их продаж увеличился на 31%.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Три заявки аграриев Иркутской области одобрены по программе льготного кредитования06.02.2020
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2020 года Минсельхоз России одобрил три заявки от сельхозтоваропроизводителей Иркутской области на получение льготного краткосрочного кредита. Общая сумма займа составляет 215 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В Иркутске возможен дефицит некоторых овощей и фруктов в связи с закрытием китайской границы06.02.2020
2020-02-06-08-40-22
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возможен дефицит некоторых овощей и фруктов, но остро проблема пока не стоит.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 6 февраля 2020 года06.02.2020
2020-02-06-04-54-07
Тайшетской анодной фабрике присвоен статус регионального инвестпроекта06.02.2020
2020-02-06-03-31-25
Тайшет, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Проекту строительства Тайшетской анодной фабрики присвоен статус регионального инвестпроекта. Это значит, он получит льготы по налогу на прибыль организаций.  Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Дальневосточный банк и международная платежная система JCB объявили о начале выпуска карт JCB и «Мир»-JCB06.02.2020
2020-02-06-02-09-14
Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Дальневосточный банк, который в этом году отметит 30 лет успешной финансовой деятельности, стал четвертым банком в России, приступившим к выпуску карт международной платежной системы JCB.
Tele2: иркутские клиенты чаще покупают смартфоны Samsung05.02.2020
tele2-samsung
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 определил топ-5 популярных смартфонов в своей сети. На протяжении года клиенты компании в Иркутской области отдавали предпочтение смартфонам Samsung, доля которых составила 22%. Всего 2% уступил лидеру рейтинга бренд Huawei (20%), сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Игорь Кобзев: ущерб от незаконных рубок в Иркутской области составил почти 40 миллиардов рублей05.02.2020
-40-
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ущерб от незаконных рубок в Иркутской области составил почти 40 млрд рублей. Об этом врио губернатора региона Игорь Кобзев сообщил на совещании по итогам внеплановой проверки Рослесхоза, проведенной в ноябре 2019 года.
Сбербанк нарастил количество партнеров экосистемы переводов в Таджикистане04.02.2020
Москва, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк продолжает наращивать количество партнеров в Таджикистане. Теперь клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» смогут переводить деньги на карты или счета клиентов Алиф Банка, Ориенбанка, Международного Банка Таджикистана и МДО «Имон Интернешнл».
КСП Иркутской области: на 1 декабря 2019 года регпроекты были исполнены на 67%04.02.2020
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Контрольно-счетная палата Иркутской области проанализировала ход реализации нацпроектов в регионе.
В Бурятии намерены создать природно-оздоровительный парк04.02.2020
Бурятия, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Рядом с селом Калёнова в Иволгинском районе Бурятии по программе «Дальневосточный гектар» планируют создать природно-оздоровительный парк. Об этом сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
На 30 суток приостановлена деятельность предприятия по производству молока «Сибирская Нива»04.02.2020
2020-02-04-02-53-16
Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На 30 суток приостановлена деятельность предприятия по производству молока и молочной продукции «Сибирская Нива» в связи с вспышкой кишечной инфекции в одной из школ, куда компания поставляла молоко. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Депутат Госдумы порекомендовал приостановить приём товаров из китайских интернет-магазинов04.02.2020
Интернет, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус в «спящем режиме», сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
Синергия «Сбербанк–парламентарии–строительная индустрия» – о результатах жилищной реформы в Иркутской области03.02.2020
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Круглый стол, посвящённый вопросам законодательства РФ в сфере жилищного строительства, состоялся в Иркутске на площадке центрального офиса Байкальского банка Сбербанка. В разговоре приняли участие депутаты Государственной Думы Николай Николаев, Александр Якубовский, управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер, руководители 21 компании-застройщика. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Эксперты: Приангарье может стать доступнее для россиян из-за снижения турпотока китайцев03.02.2020
2020-02-03-08-30-32
Иркутская область, 03.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты отмечают, что туризм в Иркутской области в ближайшее время ждет переориентация на туристов из России и европейских стран. Это связано со вспышкой коронавирусной инфекции, из-за которой число китайских туристов в регионе упало. Тему обсудили 3 февраля на круглом столе, посвященном новому вирусу.
Прокуратура – о том, почему завод по розливу байкальской воды в Култуке до сих пор не демонтирован03.02.2020
2020-02-03-07-52-23
Слюдянский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Владельцы завода по розливу воды Байкала в посёлке Култук Слюдянского района продолжают оспаривать позицию Байкальской природоохранной прокуратуры по поводу незаконности предприятия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
ИГУ запускает для иркутян обучающие бизнес-игры03.02.2020
2020-02-03-04-15-07
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Обучающие деловые игры – новый образовательный проект в Иркутске, ориентированный на широкий круг желающих. Попробовать свои силы в них приглашает иркутян Байкальская международная бизнес-школа Иркутского государственного университета (БМБШ ИГУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.
СМИ: Россия из-за коронавируса приостановила безвизовые туристические поездки в Китай03.02.2020
Москва, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
В федеральном Минсельхозе Игорь Кобзев обсудил перспективы строительства Сарминского рыбоводного завода01.02.2020
Иркутская область, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Москве состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Сергей Янчуков рассказал о скором завершении строительства рудника Наседкино 31.01.2020
2020-01-31-13-29-57
Забайкальский край, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Янчуков, основатель золотодобывающей компании «Мангазея Майнинг», рассказал о скором завершении строительства самого масштабного предприятия — рудника Наседкино.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 31 января 2020 года31.01.2020
tek310120
Братск оказался третьим по приросту доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка31.01.2020
Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) проанализировал развитие безналичных платежей в России.
В Иркутской области участок добычи габбро-диабазов незаконно увеличили в 65 раз31.01.2020
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила случай увеличения участка добычи габбро-диабазов в 65 раз.
В Иркутской области из незаконного оборота изъято пиротехники на 187 тысяч рублей31.01.2020
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области подвели итоги месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории Приангарья.
Проект дорожной карты мероприятий по развитию туризма обсудили в Байкальске31.01.2020
2020-01-31-04-35-10
Байкальск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дорожная карта мероприятий по развитию туризма в моногороде Байкальске разрабатывается в Иркутской области по поручению врио губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом сообщили в агентстве по туризму Приангарья, пишет пресс-служба главы региона.
Сбербанк подключил к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Таджикистана30.01.2020
Москва, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Сбербанк сообщает о подключении к своей платежной системе всех операторов сотовой связи Республики Таджикистан. Теперь клиенты Сбербанка могут легко и быстро оплатить услуги связи: Tcell, «МегаФона», Zet-Mobile и Babilon-Mobile как в России, так и за ее пределами, сообщает пресс-служба банка.
Сбербанк поможет найти работу людям старшего возраста30.01.2020
Москва, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в партнерстве с Работа.ру реализовал удобный инструмент поиска работы для людей старшего поколения. Поиск ведется среди вакансий сайта Работа.ру, по которым работодатели подтвердили готовность принять соискателя возрастом от 50-ти лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Игорь Кобзев заявил, что готов поддерживать развитие газохимии на севере Иркутской области30.01.2020
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 30 января встретился с руководством  ООО «Иркутская нефтяная компания» - председателем совета директоров Николаем Буйновым и генеральным директором Мариной Седых. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Депутаты ЗС предложили передать школьные автобусы на аутсорсинг30.01.2020
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили рассмотреть возможность передачи на аутсорсинг школьных автобусов.
Ангарский цементно-горный комбинат подвёл итоги работы в 2019 году30.01.2020
-2019-
Ангарск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в 2019 году. С января по декабрь комбинат выпустил 633 тыс. тонн цемента – на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Изготовлено 128 тыс. тонн портландцемента класса ЦЕМ II/А-З 32,5Б (с добавками), 461 тыс. тонн – класса ЦЕМ I 42,5Н (бездобавочного) и 44 тыс. тонн марки ПЦ 500 Д0-Н.
В Заксобрании Приангарья намерены ознакомиться с перспективами передачи другому собственнику угольных котельных30.01.2020
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области намерены ознакомиться с перспективами передачи новому собственнику угольных котельных «Иркутскэнерго», а также «Востсибугля».
МТС: жители Приангарья стали чаще покупать смартфоны среднего и высокого ценового сегмента30.01.2020
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным аналитиков МТС в 2019 году в Иркутской области средняя стоимость смартфона выросла на 6,1% — до 16 400 рублей с 15 400 рублей, а также значительно увеличились продажи аксессуаров.
В 2019 году предприятия ЛПК Приангарья отгрузили продукции на 181 млрд рублей30.01.2020
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зарегистрировано около 2 тысяч предприятий лесопромышленного комплекса.
Сотрудник ИНК вышел в суперфинал конкурса «Лидеры России 2020»30.01.2020
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Директор по экономике Иркутской нефтяной компании Татьяна Молостова вошла в число 30 финалистов от Сибирского федерального округа всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» и вышла в суперфинал.
Игорь Кобзев и Викрам Пуния обсудили строительство фармзавода в Усолье-Сибирском30.01.2020
2020-01-30-02-05-57
Усолье-Сибирское, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и президент АО «Фармасинтез» Викрам Пуния обсудили инвестпроект по строительству завода на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
По инициативе ТПП РФ понятие «семейный бизнес» закрепят законодательно30.01.2020
Москва, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Минэкономразвития России поддержало инициативу ТПП РФ и предложило ввести определение семейного предприятия в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске