«Единая Россия» просит ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски

Москва, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Правозащитный центр «Единой России» просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски.

По сообщениям СМИ, в регионах стоимость завышена до 35 раз. Об этом сообщил сопредседатель правозащитного центра партии, депутат Государственной Думы Михаил Старшинов, пишет пресс-служба «Единой России».

– На прошлой неделе мы направили обращения в Федеральную антимонопольную службу и министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз, – рассказал Старшинов.

Он также напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула ранее, что аптеки и фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.

– Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками, – заключил Старшинов.

По словам регионального координатора проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», заместителя председателя комитета по здравоохранению Законодательного собрания Иркутской области Артема Лобкова, заметного повышения цен на медицинские маски в Приангарье не зафиксировано.

– Активисты «Народного контроля» провели рейды по аптекам Иркутска и Усть-Илимска. Значительного повышения стоимости медицинских масок не зафиксировано, однако в областном центре сложилась следующая ситуация: примерно в половине аптек, в которых побывали с рейдом активисты партпроекта, медицинских масок нет в наличии – их все раскупили. В тех аптеках, где эти средства личной защиты еще есть, на продажу масок в одни руки введены ограничения, – рассказал Артем Лобков.

Напомним, ранее правозащитный центр «Единой России» обратился в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. По сообщениям СМИ, за неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок выросла на 30%, а объем их продаж увеличился на 31%.