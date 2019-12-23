Единый центр по поддержке предпринимателей «Мой бизнес» появится в Иркутске

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 декабря 2019 года состоится открытие Центра «Мой бизнес», который будет предоставлять комплекс услуг для предпринимателей. Это центр, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут получить комплексную поддержку по принципу «одного окна» в виде профессиональных услуг для бизнеса, обучающих курсов, помощи в поиске инвесторов и финансирования, сообщают организаторы. Центр создан в рамках регионального национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». – Завершается ремонт помещения, расположенного в самом центре города, в районе сквера имени Кирова, на улице Рабочая. Предпринимателю или человеку, который хочет открыть бизнес, больше не придется ездить по разным районам города, чтобы получить весь необходимый комплекс услуг – сообщил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. – Центр объединит на единой площадке все организации поддержки бизнеса, что позволит снизить административные барьеры и повысить качество услуг, мер поддержки для предпринимателей в регионе. Так, Центр «Мой бизнес» в Иркутске объединит под одной крышей инфраструктуру поддержки предпринимательства региона: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Фонд микрокредитования Иркутской области, Иркутский областной гарантийный фонд, а также региональный Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Корпорация развития Иркутской области, здесь же 10 окон МФЦ для бизнеса, представители фонда социального страхования, антимонопольной службы, инспекции труда, службы по надзору в сфере здравоохранения, комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска, МСП Банка, Сбербанка, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области. Таким образом, бизнес сможет взаимодействовать с представленными органами власти и организациями, не замечая организационных и иных границ. – Главная задача – предоставить доступ ко всей информации о мерах предоставляемой поддержки и максимально упростить ее получение при создание нового или ведение действующего бизнеса. Бизнесу должно быть понятно, просто и удобно – рассказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова. На что может рассчитывать предприниматель? – Один из приоритетов Центра – индивидуальный подход и оказание комплексной, всесторонней поддержки каждому бизнесмену. В центре предприниматель получит квалифицированную консультацию для развитии своего бизнеса, вне зависимости от его стадии. Например, Фонд «Центр поддержки предпринимательства» поможет при реализации какой-либо идеи связанной с началом предпринимательской деятельности. Это касается и обучения основам предпринимательства для начинающих предпринимателей (составления расчета рентабельности проекта и оценки перспектив его развития, консультирования в части налогового и юридического законодательства) и оказания услуг по маркетинговым исследованиям, проведения производственного аудита для действующих производственных предприятий и оказания помощи с проведением ярмарок и выставок для предпринимателей при экспортной деятельности. В Центре «Мой бизнес» предприниматель сможет получить и соответствующее его запросам финансирование на развитие. Например, которое предоставляет Фонд микрокредитования Иркутской области в сумме до 5млн.рублей и по ставке не выше 10%. Это один из востребованных в регионе финансовых инструментов поддержки. Вместе с тем если предпринимателю требуется привлечение заемных средств свыше 5 млн.рублей или имеется потребность в оформлении финансовой аренды (лизинга), то он может получить всю необходимую информацию в Иркутском областном Гарантийном фонде, который помогает подобрать подходящий источник финансирования и при необходимости предоставляет поручительство в качестве залогового обеспечения. На площадке Центра также будут представлены услуги таких кредитных организаций как МСП Банка и Сбербанка. Это даст бизнесу возможность сразу, на месте, открывать и использовать расчетные счета, в том числе для получения финансирования. Мы прекрасно понимаем, что далеко ни каждый может разобраться в законодательной базе, в связи с чем на площадке будет расположена консалтинговая компания, у которой можно получить консультации и о том, как вести себя с контрольно-надзорными органами, узнать больше о том, как в действующих условиях выстроить налоговую политику, автоматизировать бухгалтерский и управленческий учет. Кроме того, в Центре на регулярной основе будет оказываться консультация уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Мы совместили Центр с коворкинг-зоной и конференц-залом. На вопрос для чего нужен коворкинг в центре и что это дает предпринимателю – сообщество. У человека есть потребность общаться и обсуждать похожие проблемы. Уже работающие предприниматели могут быть самыми лучшими консультантами. Они дадут не просто дежурные советы, а те, которые проверили уже на своем бизнесе. Ведение бизнеса предусматривает постоянное общение с партнерами, клиентами, сотрудниками и другими важными и нужными людьми. Поэтому для руководителя организации независимо от ее размеров и формы собственности важно иметь место для проведения подобных встреч. Как правило, они проводятся в переговорных зонах или конференц залах. Однако не каждый предприниматель может позволить себе выделить площадь под его оборудование и организацию. Да и в случае проведения нечастых встреч вкладывать значительные средства в его обустройство нерационально. Конференц-зал вместительностью до 100 человек и переговорные, оснащенные конгресс системой позволят быстро и просто решить проблему с размещением бизнес партнеров во время деловой встречи, иногородней или зарубежной делегации для организации конференции. У каждого предпринимателя, есть возможность арендовать переговорную комнату. Всего представлено 8 комфортабельных и оборудованных необходимой техникой переговорных для деловых встреч любого формата: 2 открытого типа – для самого смелого бизнеса, 4 закрытого типа – для конфиденциальных встреч и 1 вместительная, оборудованная техникой – для встреч большими компаниями (до 12 человек). В Центре «Мой бизнес» внедрена система управления очередью. – Это будет удобно всем и предпринимателям и институтам поддержки – отмечает Диляра Окладникова. В Центре «Мой бизнес» будет более 180 вариантов реальной помощи и поддержки для предпринимателей: – финансовая, информационная, консультационная; – в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества; – для осуществления внешнеэкономической деятельности; – для осуществления сельскохозяйственной деятельности; – услуги по разработке стратегии развития бизнеса; – услуги по разработке организационной структуры и системы управления бизнесом; – консультации по вопросам управления логистикой; – услуги по разработке франшиз; – услуги по разработке маркетинговой стратегии бизнеса; – услуги по разработке рекламной компании; – лизинг транспортных средств, спецтехники, машин и оборудования для различных отраслей и еще многое другое. КООРДИНАТЫ: 25 декабря 2019 года по адресу г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4 состоится праздничное открытие Центра «Мой бизнес», примите участие, предварительно зарегистрировавшись по ссылке мб38.рф СПРАВКА: Напомним, что центры «Мой бизнес» уже работают более в 40 областных центрах регионов России. К 2020 году практически во всех субъектах РФ их откроется еще не менее 100. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в целях улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года. Его задачи – увеличить число предпринимателей на 30% (с 19,2 млн до 25 млн человек) и поднять долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 22,3% до 32,5%. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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