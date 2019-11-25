Единороссы и молодогвардейцы проверили весовое оборудование в торговых сетях Саянска

Саянск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Саянское местное отделение партии «Единая Россия» при участии Иркутского регионального отделения МГЕР в рамках партийного проекта «Народный контроль» провели общественный мониторинг весового оборудования в торговых сетях города.

Проверке подлежало наличие голографической наклейки государственной поверки, а также сертификата поверки и пломбы на весах с датой последней поверки.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, всего было проверено семь торговых точек, в пяти из которых были соблюдены все правила использования весового оборудования. В двух торговых сетях участники рейда обнаружили нарушения. Так, в одной из торговых точек активистами выявлено несоответствие даты поверки на голограмме и в сертификате поверки, а в другой торговой сети поверка весового оборудования просрочена.

Общественники обратились с замечанием к администрациям магазинов и им обещали устранить в ближайшие сроки устранить все недочеты. По завершению всех рейдов в территориях Приангарья при подведении итогов мониторинга весового оборудования общественным советом партпроекта «Народный контроль» будет принято решение о направлении материалов проверки в Росстандарт.

Отметим, мониторинг весового оборудования проходит в Иркутской области в рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат областного парламента Артем Лобков.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.