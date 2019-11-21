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Экономика / Бизнес
20.11.2019

Эдуард Дикунов: в руках мэров налога на имущество организаций в Иркутской области может стать больше

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательную инициативу мэра Ангарска Сергея Петрова 20 ноября рассматривают в Законодательном собрании Иркутской области. Между тем, накануне на заседании регионального совета законопроект получил отрицательное заключение.

– Вопрос недофинансирования именно городских округов не теряет своей актуальности, в городах не хватает денег на выполнения прямых обязанностей местного самоуправления, – прокомментировал руководитель фонда общественного контроля «В поле зрения» Эдуард Дикунов. – Мэр Ангарска предложил увеличить отчисления с НДФЛ и налога по упрощенной системе налогообложения (УСН). Предлагаю Законодательному собранию Иркутской области рассмотреть совершенно новый источник пополнения городских бюджетов – долю от налога на имущество предприятий. Сегодня эти деньги на 100% уходят в областной бюджет. В числе прочих, данный налог помогает год от года расти областному бюджету, но региональное правительство просто не успевает эффективно использовать этот рост. Поэтому хотя бы часть налога на имущество предприятий целесообразно сразу оставлять городам.

Эта концепция легла в основу законопроекта, подготовленного Эдуардом Дикуновым. Работа получила высокую оценку Московского института финансов при Минфине РФ и была рекомендована к применению по всей стране. Эксперты утверждают, что подобная мера увеличит не только бюджеты городов, но и консолидированную региональную казну. Ведь местные власти будут заинтересованы в собираемости этого налога, чтобы увеличить доходы своих территорий. Предварительные расчеты показывают, что у налога на имущество есть скрытые резервы, которые можно «вывести из тени», потому что многие предприятия отражают на балансе фактически давно действующие объекты недвижимого имущества как объекты незавершенного строительства, – подчеркнул Эдуард Дикунов.

Как сообщает пресс-служба фонда, федеральное законодательство позволяет часть налога на имущество предприятий передавать в местные бюджеты. В 2012 году в одном из майских указов президента России рекомендовано рассматривать такую возможность.

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